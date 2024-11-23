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台灣民眾文化參訪團到新街口街道參訪交流
http://www.CRNTT.com   2024-11-23 00:30:32


“文墨傳情　京台相約”活動現場（中評社　劉子涵攝）
　　中評社北京11月23日電（實習記者　劉子涵）11月21日，台灣民眾文化參訪團一行走進北京西城區新街口街道開展文化交流，近距離感受新街口街道深厚的文化底蘊和現代治理成果。活動吸引來自京台兩地居民近100餘人參與。
 


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