陳佳君：兩岸交流互鑒　完善社區養老體系

台胞陳佳君接受採訪（中評社 劉子涵攝） 中評社北京11月23日電（實習記者 劉子涵）11月21日，台灣民眾文化參訪團一行走進北京西城區新街口街道開展文化交流，近距離感受新街口街道深厚的文化底蘊和現代治理成果。參訪團團員陳佳君是一名來自台灣高雄的護理師，談及參加本次活動的體驗時她表示，大陸社區之間互動、人與人之間的親切感給她留下了非常深刻的印象，她強烈建議台灣社區向大陸學習借鑒。



今年已經是陳佳君第四次參加京台文化參訪活動，她明顯感受到了社區互動對養老的重要性：“老人有社交，他的表達能力就不會退化；老人定期進行活動，就能夠減少出現肌無力等慢性疾病的情況。”陳佳君還對新街口社區的無障礙空間設計表達了感嘆，她認為，台灣社區的無障礙空間在細節部分還有待改善，希望能夠將大陸這樣優秀的範本作為經驗帶回台灣。兩岸同屬中華文化，在社區建設上交流互鑒的部分有很多，兩岸能夠通過實踐，完善社區養老體系，共同進步。



此次交流活動不僅加深了京台兩地基層民眾的瞭解和友誼，更為雙方在未來的合作與發展奠定了堅實的基礎。參訪團成員們紛紛表示，通過此次活動，他們感受到了西城區作為首都功能核心區，在新時代背景下的蓬勃發展成果，以及在傳承傳統文化、推動社會治理創新方面的積極作為。

