劉俊華：以豐富的形式推進兩岸社區交流

北京海峽兩岸社區發展研究中心主任劉俊華接受採訪（中評社 劉子涵攝） 中評社北京11月23日電（實習記者 劉子涵）11月21日，台灣民眾文化參訪團一行走進西城區新街口街道開展文化交流，近距離感受新街口街道深厚的文化底蘊和現代治理成果。活動吸引來自京台兩地居民近100餘人參與。北京海峽兩岸社區發展研究中心主任劉俊華在採訪中表示，十年來，北京海峽兩岸社區發展研究中心持續開展一系列京台兩地社區交流活動，推動京台基層交流，濃厚了“兩岸一家親”的良好氛圍。



過去幾年，北京海峽兩岸社區發展研究中心曾採取不同形式促進兩岸社區交流，包括視頻連線，兩岸同胞在線上舉行互動、表演，創新地開展了京台社區發展論壇、京台社區大舞台和京台社區大講堂等形式的交流活動。劉俊華表示，本次活動也是京台社區大講堂的一種創新形式，通過舉辦聯歡會，感受古琴與茶道、香道的魅力，親自體驗拓印與文墨書法——這種兩岸居民日常化、生活化的互動有利於促進兩岸之間常走動、常聯繫，推動兩岸一家親。



此次交流活動不僅加深了京台兩地基層民眾的瞭解和友誼，更為雙方在未來的合作與發展奠定了堅實的基礎。西城區新街口街道負責人表示，將積極借鑒台灣在社區治理、文化傳承等方面的先進經驗，深化京台各領域交流合作。活動以文化為媒，京台兩地民眾相會在新街口街道，歡聚一堂，以喜聞樂見的形式表達對美好生活的向往。

