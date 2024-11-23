快評：台海局勢嚴峻複雜　智庫交流更顯重要

中評社快評/為促進兩岸關係和平發展、推動兩岸智庫學術交流，中國社會科學院台灣研究所在建所40周年之際，於11月22日與全國台灣研究會、廈門大學台灣研究院和台灣二十一世紀基金會、中國文化大學中山與中國大陸研究所在廣東中山共同主辦第十屆兩岸智庫學術論壇，來自兩岸的五十餘位專家學者圍繞論壇主題“新形勢下兩岸關系的機遇與挑戰”展開了深入研討。



中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東在論壇開幕致辭時表示，今年恰逢中國社科院台研所成立40周年，他除了代表主辦方對與會者的蒞臨以及對台研所多年來的關心支持表示感謝之外，也介紹了中國社科院台研所自成立以來取得的成果及未來的努力方向。



作為大陸權威的涉台智庫，中國社會科學院台灣研究所的作用與影響備受各方關注。正如朱衛東所長所說，台研所堅持不懈為中央對台決策服務的使命擔當，持續、全面和深入研究台灣島內形勢、兩岸關係和涉台外部問題，承辦了中央交辦的一大批研究任務，以高水平高質量成果為中央對台工作提供重要智力支持，在兩岸關係曲折前行的每個重大關口都發揮了重要作用。同時，戮力推動兩岸學術交流，與台灣地區的政黨、高校和智庫機構密切交流合作，共商兩岸和平發展大計，同心維護兩岸同胞最大福祉。



可以說，在過去四十多年的兩岸關係發展中，智庫的深入研究及智庫之間的交流合作發揮了積極重要的作用。在目前兩岸關係複雜嚴峻、充滿變數與風險的情況下，無論是大陸涉台智庫之間的交流合作，還是兩岸智庫間的交流作合作都極為重要，兩岸智庫應為兩岸關係的和平穩定發展揮更大的作用。