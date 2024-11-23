澳大學者：港澳合作助力中藥國際化

圖：葡國生Sofia表示，將會繼續深入研究中醫藥，進一步提升自己的專業水平。（圖源：大公報記者麥潤田攝） 中評社北京11月23日電／據大公報報導：讓中藥產業進一步走向國際市場，是澳門的願景之一。澳門大學中華醫藥研究院副院長（研究及技術轉移）李鵬昨日表示，希望澳門中藥業未來能開拓東南亞市場，他認為港澳在中藥發展方面各具優勢，具備合作的空間和可能，若港澳聯動推動中藥國際化，“相信話語權將更強。”



慶祝澳門回歸祖國25周年集中採訪媒體團21日走進澳門大學。李鵬表示，澳門作為國際化城市，聯繫內地和國際，“最近幾年我們在中藥國際化方面做了很多探索和突破。”



華人對中藥有“天然信任”



他表示，中藥國際化能帶動產業發展，把中藥銷售到海外，這亦會成為內地企業在澳門註冊新藥的吸引力之一。考慮到國際社會對中藥的認可，東南亞市場是很好的選擇，因為當地華人多，他們對中藥有“天然的信任”。



李鵬認為，馬來西亞、越南、泰國可以成為進入東南亞市場的切入點。他在與馬來西亞代表溝通時瞭解到，中藥在當地的影響力已拓展到華人以外的族群。他透露在積極和東南亞國家的有關方面談合作，希望未來中藥在澳門註冊後，可更便利地進入東南亞市場。



“我來澳門已經三個多月了，我在實驗室學習中醫藥知識，中藥材名字對我來說很困難，但我會迎難而上。”Sofia是澳門大學與葡萄牙健康研究與創新研究所“精準納米醫學聯合實驗室”學生，目前正在攻讀博士學位。她表示，將會繼續深入研究中醫藥，進一步提升自己的專業水平。