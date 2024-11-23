王滬寧調研時強調完善大統戰工作格局

11月20日至22日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在海南調研。這是11月20日，王滬寧在海南自由貿易港新海港綜合客運樞紐瞭解封關運作口岸建設及管理運行情況。（新華社） 中評社北京11月23日電／據新華社消息，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧20日至22日在海南調研。他表示，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，完善大統戰工作格局，充分發揮統一戰線強大法寶作用，為進一步全面深化改革、加快推進中國式現代化凝心聚力。



王滬寧先後到海口、瓊海、三亞調研，深入港口綜合客運樞紐、大中學校、台資企業、黎族村寨、科研機構、歷史文化街區、宗教場所等，瞭解海南自貿港封關運作口岸建設及管理運行、民族團結進步創建、台胞投資創業、科技城規劃建設、歸僑文化遺產保護利用、宗教活動場所管理等情況，並同台籍師生進行交流，看望少數民族群眾。



王滬寧表示，加快建設海南自由貿易港是黨中央作出的戰略決策，是海南全面深化改革開放的重大任務。統一戰線工作要發揮優勢、彰顯作為，把各方面智慧和力量凝聚起來，助推經濟社會高質量發展。要在深化兩岸融合發展、促進兩岸經濟文化交流合作、發揮僑智僑力方面，創造條件、搭建平台，更好滿足台胞僑胞創業興業、學業就業等需求。要健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制，更好落實到學校教育、鄉村建設、社區建設、文化旅遊、文明創建中，做好民族傳統文化保護傳承、少數民族流動人口服務管理等工作，促進各民族交往交流交融。要貫徹黨的宗教工作基本方針，系統推進我國宗教中國化，加強宗教事務治理法治化。要加強黨外知識分子思想政治引領，引導黨外知識分子在投身高水平科技自立自強、發展新質生產力中建功立業。要以釘釘子精神抓好統戰工作領域改革任務落實，推動統戰工作高質量發展。



王滬寧還到海南省政協機關、三亞市政協機關調研，看望在海口、三亞的全國政協委員和政協機關幹部。他表示，要深入學習貫徹習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上的重要講話精神，履行好政治協商、民主監督、參政議政職能，發揮好人民政協統一戰線組織功能，不斷在凝心聚力、服務大局上貢獻力量。



石泰峰一同調研。