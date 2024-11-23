2024波蘭“中國電影節”在華沙開幕

11月22日，人們在波蘭華沙參加2024波蘭“中國電影節”開幕式。（新華社） 中評社北京11月23日電／據新華社消息，2024波蘭“中國電影節”22日在波蘭首都華沙開幕，300多名嘉賓出席開幕式並觀看影片《封神第一部：朝歌風雲》。



中國駐波蘭大使孫霖江在開幕式上致辭說，電影是人文交流的重要載體，也是促進民心相通的橋梁。中波建交75周年來，兩國在電影領域的交流十分密切，為促進中波人文合作、鞏固傳統友誼、加強文明互鑒發揮了重要作用。希望通過本屆“中國電影節”的舉辦，讓波蘭觀眾更好地瞭解中國、喜歡中國，進一步推動中波電影交流與合作，加深兩國人民友誼，不斷豐富拓展中波全面戰略夥伴關係內涵。



波蘭一家電影發行公司負責人希蒙·米奧杜謝夫斯基在接受新華社記者採訪時說，越來越多製作精良的中國商業電影走出國門，受到國際市場認可。波蘭觀眾熱愛中國影視作品，希望通過這個窗口瞭解中國和中國文化。



2024波蘭“中國電影節”由中國駐波蘭大使館主辦，是慶祝中華人民共和國成立75周年暨中波建交75周年系列文化活動的一部分，旨在傳播中華文化、促進民心相通。



本屆電影節為期三天，舉辦地點位於華沙市中心標誌性建築科學文化宮內，上映《封神第一部：朝歌風雲》《危機航線》等5部中國優秀影片。