中拉關係：聆聽大國外交的鏗鏘足音

這是2024年11月16日在巴西里約熱內盧市政府行政中心外拍攝的二十國集團領導人峰會標識。（新華社） 中評社北京11月23日電／跨越浩渺無際的太平洋，中國和拉美又一次挽緊臂膀，熱情相擁。



盛放的三角梅，鮮紅的火焰樹，夢幻的藍花楹……11月的拉美大地，帶著熾烈而繽紛的色彩。從“花園之城”利馬，到“非凡之城”里約熱內盧，再到“未來之城”巴西利亞，鮮花和暖陽一路隨行，熱情的笑臉、歡迎的條幅隨處可見。這片古老而充滿活力的土地，用最高禮節迎接遠方的貴客。



萬里奔赴，風塵僕僕。兩國三地，數十場雙多邊活動，習近平主席會新朋、晤舊友，引領中拉命運共同體大船駛入更廣闊水域，為亞太發展的下一個“黃金三十年”描繪更清晰的路線圖，推動完善全球治理邁出更堅實的腳步。



2014年，習近平總書記在中央外事工作會議上首次提出，中國必須有自己特色的大國外交，使我國對外工作有鮮明的中國特色、中國風格、中國氣派。



山水萬程，步履不停。十年來，習近平主席引領中國特色大國外交闊步前行，為人民謀幸福、為民族謀復興、為人類謀進步、為世界謀大同，不斷提升中國國際影響力、感召力、塑造力，取得全方位、開創性的歷史成就。



拉美之行，是大國外交的又一次生動實踐。與時俱進、擔當有為、開放包容的中國特色、中國風格、中國氣派愈加彰顯。跟隨習近平主席的出訪足跡，聆聽大國外交的鏗鏘足音，世界見證新時代中國開拓進取的精神、開放合作的姿態、立己達人的情懷、胸懷天下的擔當。



在秘魯，習近平主席引用拉美箴言：“沒有勇氣的人，永遠不會攀山渡海。”在巴西，習近平主席呼籲兩國勇做“破風者”和“逐浪者”，並肩開辟新航道，攜手駛向屬於兩國人民以及人類更加美好的未來。



這份攀山渡海、破風逐浪的勇毅，是中秘、中巴友誼歷久彌新的秘訣，也是中國外交奮楫前行、不斷開拓的強勁動力。

