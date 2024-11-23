澳門研發“澳科二號”衛星　擬兩年後發射

圖：“澳科一號”採用“A星＋B星”聯合觀測模式。（大公報記者麥潤田攝） 中評社北京11月23日電／據大公報報導，作為首顆內地與澳門合作研製的空間科學衛星“澳科一號”，也是國際首顆低緯度地磁場與太空環境的科學探測衛星，自一年前發射至今，已繞行地球超過8000多圈，產生近20TB高精度科學數據。“澳科一號”後續的“澳科二號”衛星正在積極準備，爭取於2026年底、2027年初發射。



“澳科一號”首席科學家、澳門空間技術與應用研究院院長張可可20日接受媒體訪問時表示，“澳科一號”是澳門一張硬核高科技“金名片”，在軌運行一年多來，所有科學載荷運轉正常，這些高精度地球磁場數據將提供給全世界的科學家，用作科學研究。



張可可介紹說，“澳科一號”採用“A星＋B星”聯合觀測模式，A星搭載高精度向量磁強計、標量磁強計等載荷，主要用於地球磁場探測；B星搭載高能粒子探測計、太陽X射線儀等載荷，主要用於獲取太陽輻射、高能粒子等服務於地磁探測的空間環境數據。“澳科一號”可提供高精度的地球磁場與空間環境相關資料，並可望在天文與地球科學交叉領域（深地、深海、深空）作出有意義的成果。“‘澳科一號’是澳門研發、澳門設計、澳門運維的全球精準度最高地球磁場測量衛星，是澳門一張硬核高科技‘金名片’”。



張可可表示，後續衛星“澳科二號”計劃將在2026年底、2027年初發射，將於“澳科一號”組成立體觀測系統，為科學研究與應用做出更大的貢獻。他續說，“澳科一號”衛星成功發射後，預計在太空有5至10年的壽命。若能在2027年前再發射“澳科二號”衛星，讓這些組共4顆衛星同時運作，將會發揮更大的研究效果。“澳科二號”衛星組合，與一號衛星的最大分別，在於收集的數據會由圓形軌跡的二維提升到橢圓軌跡的三維數據。



科學家：澳門地理優勢有利航空科研



張可可認為，澳門的地理位置對於開展航空科研具有優勢，便於與內地及西方的科學家進行交流。“澳門是一個典型的窗口、橋梁，令我們與東方、西方連在一起，我們還可以為國家航空航天事業作貢獻，做出澳門的貢獻，因為我們的地面站在澳門，有特殊地理位置。”



對於未來的展望，張可可表示，將充分利用“澳科一號”衛星的數據進行科學研究，並將其應用於國家經濟，亦將爭取盡快發射“澳科二號”衛星。“我們將利用現有資源，如‘澳科’衛星地面站、資料中心和科學團隊，幫助澳門發展航天科技事業，使澳門在航天科技領域實現多元化發展，為澳門的多元化做出新的貢獻。”