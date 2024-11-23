吉林以高質量紀檢監察工作為改革提供保障

吉林省長春市紀委監委聯合多部門成立工作組，對全市經濟穩增長工作落實情況開展督促檢查。圖為該市紀檢監察幹部到項目施工現場，督促相關部門幫助企業解決實際問題。（中央紀委國家監委網） 中評社北京11月23日電／據中央紀委國家監委網消息，黨的二十屆三中全會，開啟全面深化改革的實踐續篇和時代新篇，擘畫進一步全面深化改革、推進中國式現代化的宏偉藍圖。習近平總書記站在政治和全局的高度，就深入學習領會全會精神、切實抓好《決定》部署的貫徹落實提出明確要求。紀檢監察機關作為黨內監督和國家監察專責機關，在推動落實改革部署上責無旁貸，必須將貫徹落實三中全會精神與正風肅紀反腐結合起來，協助同級黨組織以改革精神和嚴的標準管黨治黨，持續深化紀檢監察體制改革，著力以高質量紀檢監察工作為進一步全面深化改革提供堅強保障。



以深學細悟習近平新時代中國特色社會主義思想把牢正確政治方向。習近平新時代中國特色社會主義思想博大精深，涵蓋改革發展方方面面。黨的十八大以來，習近平總書記親自謀劃改革、帶頭推動改革，聚焦改革發展作出系列重要指示，特別是三中全會上的重要講話，為紀檢監察機關監督推動改革、深化自身改革提供了重要遵循，必須深刻領會、學深悟透。深刻領悟習近平總書記關於深化改革系列重要論述。跟進學習習近平總書記關於進一步全面深化改革的新思想、新觀點、新論斷，深入領悟三中全會上的重要講話精神，從中感悟新時代新征程黨的旗幟路線，切實用以武裝頭腦，堅定理想信念，守牢初心使命，樹牢正確的權力觀、政績觀、事業觀，始終做到以黨性立身做事、以改革事業為重。深刻領悟二十屆三中全會重大改革決策部署。牢牢把握全會《決定》關於進一步全面深化改革的戰略擘畫、重大意義、重要原則、目標任務、路徑舉措，按照黨中央指明的方向，堅定不移把改革進行到底。把學習領悟全會精神與黨的二十大決策部署結合起來，與跟進學習習近平總書記重要講話重要指示批示精神結合起來，從中找理念、找思路、找方法、找舉措，推動新征程紀檢監察工作高質量發展。深刻領悟全面深化改革必須堅持黨的全面領導這一根本保證。習近平總書記在三中全會上深刻指出，進一步全面深化改革，必須在黨中央集中統一領導下進行，保證改革始終沿著正確方向前進。實踐證明，黨的領導有力，改革才能有方向、有立場、有原則地推進。紀檢監察機關必須深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，自覺履行“兩個維護”重大政治責任，增強服務改革、保障改革、推進改革的自覺性和主動性，督促各級黨組織在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，堅定不移把改革向縱深推進。



以有力有效政治監督推動三中全會改革部署落實落地。政治監督是確保全黨令行禁止的有力舉措，是實現黨的政治路線的重要保障。三中全會對政治經濟、社會民生等各個領域改革工作作出部署，涉及範圍廣、實施周期長、改革任務重。紀檢監察機關必須立足政治機關定位，跟進監督、持續監督，在圍繞中心、服務大局中推動黨中央改革部署落地見效。圍繞中心大局抓監督。堅持黨中央重大決策部署到哪裡，政治監督就跟進到哪裡。圍繞習近平總書記和黨中央賦予吉林“五大安全”和“新擔當、新突破、新作為”重大使命，聚焦黨中央關於推動深層次改革和高水平開放、因地制宜發展新質生產力、統籌發展和安全、推動經濟持續回升向好一攬子增量政策、保障農業穩產增產等重大決策，強化監督檢查，確保政令暢通、令行禁止。圍繞高質量發展抓監督。推進中國式現代化，發展必須是、只能是高質量發展。圍繞習近平總書記關於東北全面振興和吉林工作系列重要指示，推動各級各地堅持新發展理念這個“指揮棒”“紅綠燈”，加快構建新發展格局，把經濟增長建立在優化結構、提高質量和效益的基礎上，堅決糾治發展中背離功能區定位、產業鏈需求、市場規律等問題，確保完整、準確、全面貫徹新發展理念。圍繞嚴肅政治紀律抓監督。全黨步調統一，才能完成改革任務，充分釋放改革效能。必須把嚴明黨的政治紀律和政治規矩放在首位，將全會重大改革落實情況納入監督檢查和巡視巡察內容，堅決查處有令不行、有禁不止、陽奉陰違等問題，嚴肅查處妄議改革、干擾改革、破壞改革的人和事，以嚴明紀律保障改革任務落地。

