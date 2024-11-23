議員：巴士加價幅度“離譜”　促訂票價機制

圖：立法會昨日討論巴士加價申請，多名議員表明不支持，促請政府把關。（圖源：大公報） 中評社北京11月23日電／據大公報報導，立法會交通事務委員會昨日討論巴士加價申請，多名議員表明不支持，促請政府把關。運輸及物流局副秘書長李碧茜強調，政府會考慮多項因素，包括巴士公司財政狀況、是否有合理回報、服務質量、市民的接受及負擔能力等嚴謹把關。



三間專營巴士公司早前向政府提交加價申請，其中九巴及大嶼山巴士申請加6.5%、城巴申請加9.5%。會上，多名議員表明反對加價，工聯會立法會議員陸頌雄形容加幅“離譜”，質疑巴士公司以為員工加薪為由申請加價，但實際上員工的薪酬加幅不高；民建聯梁熙指出，按照公開數據，若計及所有線路，即港島線、過海線、機場巴士及新巴等，城巴賺約1億，又質疑城巴將廣告收入外判予關連公司，屬利潤轉移的手段。



城巴董事總經理李卓豪稱，兩個專營權要分開考慮；李碧茜指出，巴士公司將廣告服務外判十分常見，強調各公司均按既定程序公開招標，認為不存在利潤轉移及利益輸送問題。



航運交通界易志明關注巴士公司需要增加非票務收入，但政策的支持力度不夠，例如地政署要求巴士外墻廣告位要補地價。李碧茜表示，一直有與巴士營辦商探討增加非票務收入的方法，如果營辦商提交的建議牽涉其他部門的審批程序，運輸署會主動提供協助。



實政圓桌田北辰認為加幅高於通脹不能接受，建議為專營巴士公司制定與通脹掛鈎的可加可減票價機制。九巴、城巴及嶼巴代表均表示支持建立恒常檢討票價的機制，惟指出同時要考慮燃油價格及薪酬開支等因素。