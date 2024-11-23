韓國密集展示無人武器裝備

韓國海軍無人艇進行操作演示。（圖源：海外網） 中評社北京11月23日電／據海外網報導，據中國國防報消息，近期，韓國軍隊在“護國2024”等多場綜合性演習中，集中投入多款無人裝備，其中部分裝備服役尚不足半年。與此同時，韓國多個軍種及部分軍工企業也紛紛發布有關無人裝備發展的最新動態。韓國媒體評論稱，這些舉措是韓國軍隊在《國防改革4.0》框架下，朝著有人／無人作戰轉型，並一體化提升人工智能軍事應用能力的具體表現。



無人裝備多次現身軍演



在11月上旬結束的“護國2024”演習期間，韓國軍隊在渡河和防空反導作戰課目中，首次大規模啟用無人裝備。其中，無人水面艇“海龍”參與了諸兵種協同渡河訓練，“水龍”自主渡河裝備接連完成航渡搶灘和野外機動訓練。據韓國軍方介紹，這兩款裝備均為首次接受實戰化檢驗，“海龍”於今年1月完成作戰試驗，當前正處於初始戰力生成階段；“水龍”於6月列裝韓國陸軍第25步兵師。



在防空反導作戰課目中，韓國軍隊首次組織陸軍和空軍的無人機部隊，與陸軍導彈營、野戰防空連及空軍防空部隊協同開展完整的“殺傷鏈閉合訓練”。在此過程中，無人機不僅聯合有人戰鬥機等發起梯次攻擊，還充當中繼通信節點和模擬靶機，擔負戰場保障任務。韓國無人機作戰司令部新聞處表示，這是韓國陸軍和空軍無人機首次參與對抗演練並聯合執行演習任務。



此外，在與“護國2024”演習同期舉行的美韓“自由旗幟”聯合演習中，韓國出動包括“獵鷹”無人機在內的近10型無人機，執行作戰支援及外圍警戒任務；在美日韓“自由之刃”第二階段聯合軍演中，無人作戰同樣位列演練課目範疇。



推進有人／無人作戰轉型



韓國媒體指出，韓國軍隊臨近年終密集開展無人裝備實戰化檢驗，旨在展示軍備轉型所取得的階段性成果。尹錫悅政府上台以來，相繼頒布《國防改革4.0》《基於人工智能的有人／無人協同作戰戰力增強方案》《國防無人系統發展計劃》等一系列指導文件。從2022年6月起，韓國國防部和各軍種陸續確立陸軍第25步兵師、無人海軍司令部、無人機作戰司令部等試點及籌建單位，並設定2024年、2027年和2040年這3個主要時間節點，以此明確具體目標與任務。



在此背景下，韓國軍工企業大力投入無人作戰平台的研發工作。韓華防務集團與現代羅特姆公司承接了無人戰車項目，該無人戰車能夠依照預定路線及運動參數自主運行，亦可由操作員遠程控制；韓國航空宇宙產業公司正在推進“智能作戰飛機”項目；韓國LIGNex1等3家公司與韓國國防發展局合作，開發能夠執行無人偵察、中繼通信及運輸投送等多項任務的無人艦艇；韓華海洋公司持續推進“幽靈指揮官”無人機母艦項目，該母艦及其搭載的裝備均可實現無人操作。

