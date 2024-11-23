普京：俄向烏發射新型中程導彈

右圖：俄軍21日向烏克蘭境內發射中程導彈，引發爆炸起火。（圖源：美聯社）；左圖：俄羅斯總統普京21日發表電視講話。（圖源：路透社） 中評社北京11月23日電／據大公報綜合報導，俄羅斯總統普京21日發表電視講話稱，作為對美英遠程武器襲擊俄領土的回應，俄軍21日發射新型“榛樹”中程高超音速彈道導彈，對烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克一處生產導彈的工業區實施打擊。該導彈能以10馬赫的速度攻擊目標，此次未攜帶核彈頭，目前沒有任何防空或反導系統能攔截這種導彈。普京警告，這次行動是為了回應“北約成員國對俄羅斯的侵略行動”，如果挑釁行為持續升級，俄方將以牙還牙進行反擊。



普京在講話中指出，烏軍19日使用6枚美制陸軍戰術導彈系統（ATACMS）襲擊了俄羅斯布良斯克地區，隨後又向庫爾斯克地區發射了英製“風暴陰影”巡航導彈，作為回應，俄武裝力量21日對烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克一處生產導彈的工業區進行了打擊。



目前無法攔截“榛樹”導彈



據普京介紹，俄軍21日使用的導彈是一款名為“榛樹”的新研製的中程高超音速彈道導彈，未攜帶核彈頭。該導彈能以10馬赫的速度攻擊目標，目前尚無法攔截這種導彈。



俄消息人士和軍事專家稱，“榛樹”導彈的射程為5000公里，可打擊歐洲大部分地區和美國西海岸。該導彈配備了可單獨制導的可分離彈頭，可以同時打擊不同的目標；可攜帶6至8枚常規或核彈頭。



烏克蘭方面21日曾表示，俄羅斯向烏發射一枚洲際彈道導彈，但美國方面認為這並不準確。洲際彈道導彈的技術定義是射程需超過5500公里。五角大樓稱，俄羅斯此次發射的導彈是RS－26“邊界”洲際彈道導彈的中程導彈版本。



烏克蘭方面發布的影片顯示，多個彈頭在短時間內接連擊中目標，且彼此靠近。分析人士稱，這是中程導彈或洲際導彈的特徵，它們都可以攜帶多個分導式彈頭，能夠獨立攻擊多個目標，以減少造成最大破壞所需的發射次數。

