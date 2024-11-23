王楚欽：渴望重新出發

11月22日，王楚欽在比賽中慶祝得分。（圖源：新華社記者 張笑宇 攝） 11月22日，王楚欽（左）在賽後與莫雷高德互相致意。（圖源：新華社記者 張笑宇 攝） 中評社北京11月23日電／據新華社報導，在22日進行的2024年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）總決賽上，國乒名將王楚欽在一場焦點戰中3：1擊敗瑞典選手莫雷高德，順利晉級四強。賽後王楚欽表示，渴望每一場都投入地比賽，讓自己重新出發。



整場比賽王楚欽打得積極主動，開局就迅速進入狀態，無論是接發球的處理、還是正反手的進攻與防守都壓制住了對手。雖然莫雷高德在次局扳回一城，第四局也一度將比分迫近，但關鍵時刻王楚欽穩住了陣腳，以勝利終結比賽。莫雷高德賽後也無奈地表示：“他（王楚欽）是世界第一，當他打出這樣的表現時，很難被打敗。”



王楚欽則認為自己是“挑戰者”，他說：“還是像自己昨天說的一樣，以一個挑戰者的身份來面對這樣一場比賽。因為確實是剛輸完，也能感覺到他確實有進步，狀態也很好。”在本屆賽事個人首戰告捷時，王楚欽就在接受採訪時坦言，奧運會結束後自己的心理和精神狀態並不好，希望能通過一站站的比賽去慢慢找到感覺。



本屆賽事的男單八強呈現亞洲、歐洲球員分庭抗禮的局面，在新的奧運周期，歐洲選手展現出的競爭力或將改變世界乒壇實力格局。王楚欽在半決賽中就將面對斯洛文尼亞名將達科·約奇克，後者在今年年初實現了歐洲乒乓球單打16強賽三連冠。



順利晉級四強後，王楚欽表示這場對自己來說就是一場正常的8進4比賽，他每一場都會緊咬每一分，關鍵在於堅定地出手以及貫徹個人球風。“希望能走得越來越遠，然後重新出發，走得越來越好。”