上海海港主帥：武磊確定缺席足協杯決賽

（圖源：新華網） （圖源：新華網） 中評社北京11月23日電／據新華網報導，23日，2024中國足協杯決賽將在上海海港隊與山東泰山隊之間展開。海港隊主教練穆斯卡特在賽前新聞發布會上表示，球隊當家球星武磊將因傷缺席本場比賽。



11月2日，上海海港隊在本賽季中超最後一輪比賽以5：0擊敗天津津門虎隊，衛冕聯賽冠軍。賽後，武磊受到膝蓋傷病困擾，並無緣中國男足在11月的兩場世界杯預選賽。足協杯決賽前，武磊的傷情受到外界關注。



“過去兩周，網上關於武磊傷勢的討論層出不窮。我們很早就知道，武磊這場比賽踢不了，現在最困難的是關於他膝傷的後續治療，存在各種方法和可能性。我們要結合專家建議，做出最好的康復計劃。我們會收集所有相關信息，到時候會公布他的傷情。”穆斯卡特說。



山東泰山隊同樣存在國腳缺陣的問題。泰山隊主教練崔康熙介紹，此前受傷的高准翼已經基本恢復，但訓練量較少。“國家隊隊員非常疲勞，我們之後還有亞冠比賽，所以決定讓部分國腳（謝文能和黃政宇）明天休息。我們會根據今天的訓練和球員狀態決定出場人員。”



本賽季中超聯賽，上海海港隊主客場兩勝山東泰山隊。穆斯卡特表示：“我們此前對陣泰山隊的結果是好的，但明天的比賽是特殊的情況，將直接決定冠軍的歸屬。我們需要集中注意力，做好心態調整和情緒控制，拿出應有的表現。”



崔康熙說：“通過訓練，球員的狀態都很不錯。相信隊員不會受到之前比賽結果的影響，能在明天打出精彩的比賽。”