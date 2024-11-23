花滑中國杯：金博洋暫列男單短節目第六

中評社北京11月23日電／據新華網報導，2024中國杯世界花樣滑冰大獎賽22日在重慶拉開戰幕。首日比賽中，中國名將金博洋在男單短節目比拼中暫列第六，日本名將佐藤俊力壓群雄暫列第一。



金博洋在不久前的大獎賽法國站中短節目排名第一，但之後未能在自由滑中保持節奏，最終排名第八。當天主場作戰的金博洋表現穩定，完成了後外點冰四周跳和阿克塞爾三周跳，但在完成質量上略有不足，最終以83.66分暫列第六。20歲的日本選手佐藤俊在短節目中完成了兩個四周跳，以98.75分領跑。哈薩克斯坦選手米哈伊爾·薩多洛夫和剛剛在法國站奪冠的蕭傳文分別排在第二、三位。另兩位中國選手戴大衛和陳昱東分別排在第七和第八。



女單比賽中，今年四大洲賽冠軍、19歲的日本選手千葉百音在短節目《Last Dance》（最後一支舞）中馬力全開，以較高完成度的旋轉和跳躍獲得70.86分，排名第一。中國選手中，安香怡名列第九，朱易排在第十，陳虹伊出現了兩次摔倒，短節目排在末位。



雙人滑短節目比賽中，意大利選手孔蒂／馬西以72.43分領跑，中國組合王瑀晨／朱磊以55.14分排在第五。



冰舞比賽共有10對選手參加，意大利組合吉尼亞爾／法布裡以84.84分領跑韵律舞。兩對中國組合任俊霏／邢珈寧、肖紫兮／何凌昊分列第九、第十。



23日將進行男單、女單、雙人自由滑比賽和冰舞自由舞比賽。