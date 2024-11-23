世糧署援助車隊抵達蘇丹西部扎姆扎姆難民營

11月6日，在蘇丹東部城市蘇丹港，一男子經過等待出發的人道主義援助車隊。（圖源：新華社） 中評社北京11月23日電／據新華社報導，喀土穆消息：聯合國世界糧食計劃署（世糧署）22日發表聲明說，世糧署一支援助物資運輸車隊當天抵達蘇丹西部北達爾富爾州扎姆扎姆難民營，這是自今年8月以來首支抵達該難民營的援助車隊。



聲明說，此前，由於北達爾富爾州首府法希爾周圍持續衝突以及雨季導致道路不通，向扎姆扎姆難民營的援助物資運輸已中斷數月。



聲明說，世糧署向蘇丹多地派出700多輛運送人道援助物資的卡車，這些卡車載有約1.75萬噸物資，有望滿足150萬人一個月的糧食需求。自今年9月以來，世糧署平均每月向200萬蘇丹人提供糧食援助。



世糧署東非地區主管洛朗·布凱拉在聲明中說，目前世糧署正加大在蘇丹的人道主義援助努力，爭取將援助物資送達更多有需要的人手中。希望國際社會和蘇丹方面予以支持，確保所有入境口岸保持開放和援助卡車安全通行。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續一年多的武裝衝突已造成約2.71萬人喪生，超過1180萬人流離失所，2890萬人需要人道援助。聯合國專家今年10月警告說，蘇丹武裝衝突導致國內97%的人口面臨“嚴重饑餓”。