國際刑事法院擬逮捕以總理　美歐鬧分歧

ICC向以色列總理內塔尼亞胡（前）和前防長加蘭特發布逮捕令。（圖源：路透社） 中評社北京11月23日電／據大公報報導，路透社報導稱，國際刑事法院（ICC）21日正式向以色列總理內塔尼亞胡和前防長加蘭特發布逮捕令，指控兩人在以軍加沙軍事行動中的行為構成“戰爭罪和危害人類罪”。這一裁決在西方國家引發巨大分歧。美國、捷克和匈牙利等國力挺以色列，但加拿大、澳洲以及荷蘭、意大利、英國、法國等歐洲國家表示尊重和支持ICC裁決。



美國總統拜登稱，ICC此舉“令人憤慨”，“我們將永遠與以色列站在一起，對抗針對該國的安全威脅”。白宮國家安全委員會發言人稱，美國拒絕接受ICC對以色列高級官員發出逮捕令的決定，認為檢察官急於尋求逮捕並促成此決定，美國對此“令人不安的程序錯誤”深表關切。值得注意的是，美國此前曾“歡迎”ICC對俄羅斯總統普京的逮捕令，俄羅斯和美國都不是ICC成員國。



匈牙利總理歐爾班22日表示，將邀請內塔尼亞胡訪問匈牙利，並保證“不會執行”ICC的逮捕令。



歐盟外交與安全政策高級代表博雷利則表示，ICC對內塔尼亞胡和加蘭特的逮捕令“並非出於政治性”，其裁決應該受到尊重和執行。荷蘭外交大臣費爾德坎普指出，尊重ICC的獨立性，將根據逮捕令採取行動。加拿大總理特魯多也表示，加拿大將遵守ICC的裁決。



中國外交部發言人林劍22日表示，中方支持國際社會在巴勒斯坦問題上任何有助於實現公平正義、維護國際法權威的努力，希望國際刑事法院秉持客觀公正立場，依法行使職權，按照統一標準，全面善意解釋和適用《羅馬規約》與一般國際法。