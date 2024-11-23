美國防長提名人性侵醜聞發酵　筆錄細節曝光

美國國防部長提名人海格塞斯21日在國會山與參議員會面。（圖源：美聯社） 中評社北京11月23日電／據大公報綜合美聯社、CNN報導：美國新任國防部長人選海格塞斯涉嫌性侵的醜聞持續發酵。加州警方21日晚公布問詢筆錄，一名女子在2017年告訴警方，海格塞斯曾在加州一家酒店對她進行了性侵犯，這與海格塞斯本人“自願接觸”的說法不一致。



霍士新聞主持人海格塞斯被提名為國防部長後爭議不斷，上周又被爆出涉嫌性侵。加州蒙特雷市縣檢察官辦公室20日晚公布一份22頁的警方調查問詢筆錄。當中顯示，該女子告訴警方，她當時協助籌辦共和黨婦女活動，海格塞斯是演講嘉賓。她當晚目睹了海格塞斯撫摸多名女性的大腿，感到不舒服，更給朋友發短訊稱，海格塞斯給人“變態”的感覺。該女子在活動後與海格塞斯和其他人在酒吧參加派對並喝酒，其間她與海格塞斯發生了爭執。她告訴警方，海格塞斯跟她一起進入了酒店的房間，海格塞斯拿走了她的手機，並用身體擋住房門，阻止她離開。她還稱記得自己多次拒絕，但後來失去記憶。海格塞斯向調查人員表示，他在酒吧遇到這名女子，隨後發生的性關係是雙方自願的。海格塞斯的律師表示，在警方調查後，海格塞斯擔心女子向自己提起訴訟，影響他的工作，因此支付了一筆款項進行秘密和解。



海格塞斯21日在國會與參議員會面，為防長的提名爭取支持。據《華爾街日報》透露，特朗普目前仍支持海格塞斯的提名，但如果事情繼續發酵，海格塞斯可能會失去特朗普的信任。