前佛州檢察長獲提名掌美司法部

蓋茨（右）20日在國會會晤共和黨參議院司法委員會成員。＼美聯社；右圖：2018年，時任美國總統的特朗普（左）和時任佛州檢察長的邦迪出席佛州學校安全問題會議。（圖源：法新社） 中評社北京11月23日電／據大公報報導，當地時間11月21日，醜聞纏身的美國共和黨眾議員蓋茨正式宣布，放棄司法部長提名。此前，蓋茨因深陷未成年性交易和吸毒等醜聞，司法部長的提名備受爭議。候任總統特朗普隨即提名前佛羅里達州檢察長邦迪擔任司法部長。美媒評論稱，蓋茨放棄提名，是特朗普勝選後遭遇的首個政治挫折。目前，特朗普的內閣名單人選爭議不斷，外界正在觀望明年1月新國會召開後，屆時人事任命聽證會是否會陷入混亂。



蓋茨21日在社交媒體X平台上發布聲明，聲稱有關自己的任命問題，干擾了特朗普過渡團隊的工作，現在“沒有時間浪費在華盛頓持久且無意義的鬥爭上”，因此他決定放棄該職位的提名。特朗普隨後在自家社交媒體Truth Social上讚揚蓋茨退出的決定，宣布提名前佛州檢察長邦迪出任司法部長。



蓋茨多年來深陷醜聞，曾因涉嫌吸毒和與17歲未成年進行性交易，受到美國司法部和眾議院道德委員會的調查，但他一直否認指控。20日，眾議院道德委員會就是否公開蓋茨的調查報告舉行閉門會議，由於兩黨僵持不下，未能達成共識，報告不對外公開。同一天，蓋茨也前往國會山與參議員進行一對一會談，試圖挽救其提名。據CNN報導，蓋茨並沒有在參議院獲得足夠多的支持，特朗普並沒有要求蓋茨退出，而是讓蓋茨自己做出決定。



特朗普鐵杆支持者



美媒指出，特朗普對於司法部長一職尤其看重，獲提名接手司法部長一職的邦迪與蓋茨一樣，都是他的鐵杆支持者。邦迪於2011年至2019年擔任佛州檢察長，是該州第一位女性總檢察長。特朗普稱，邦迪是一名“美國優先的鬥士”，而司法部過去一直被“武器化”，她上任後將改變這一狀況，重點打擊犯罪並“讓美國再次安全”。



邦迪與特朗普淵源深厚，也是特朗普首次遭國會眾議院彈劾時的代表律師之一。另外，特朗普在紐約的封口費刑事審判中，邦迪也是公開現身支持特朗普的共和黨人之一。她抨擊負責特朗普聯邦案件的司法部特別檢察官史密斯是“可怕的人”，稱他為了出名而“追擊特朗普”，將司法制度“武器化”。

