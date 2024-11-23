踐行綠色發展理念的中國貢獻

這是11月13日在阿塞拜疆首都巴庫拍攝的聚焦中國能源轉型與新能源發展的中國角邊會活動現場。（圖源：新華社） 中評社北京11月23日電／據新華社報導，近年來，中國將綠色發展理念厚植社會生產和生活，不僅探索出一條經濟發展與環境保護協同並進的高質量發展之路，同時為全球應對氣候變化、環境污染和生物多樣性減少的行動貢獻中國智慧和中國力量。



《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）在阿塞拜疆首都巴庫舉行期間，各國人士高度肯定中國綠色發展成果，同時探討以中國經驗為藍本，因地制宜繪制本國可持續發展路徑。



助力全球能源轉型與碳減排



在碳中和背景下，中國積極參與全球減排行動。中國政府堅定實施應對氣候變化國家戰略，大力推動可再生能源發展，推動經濟社會發展全面綠色轉型，為全球推動能源轉型和綠色低碳發展注入動力。



中國氣候變化事務特使劉振民在巴庫氣候大會期間介紹，10年來，中國成為全球能耗強度降低最快的國家之一，累計節約能源消費約14億噸標準煤，中國以年均3.2%的能源消費增速支撐了年均6%的經濟增長；中國新能源裝機規模占全球三分之一以上，用於可再生能源的累計投資居全球第一，是世界風電、光伏和電池設備主要供應國；新能源汽車保有量占全球一半以上。



COP29中國代表團團長、生態環境部副部長趙英民說，中國積極穩妥推進碳達峰碳中和，建成全球規模最大的清潔電力體系和覆蓋溫室氣體排放量最大的碳排放權交易市場。全社會每消費3度電中，就有1度是綠電。



聯合國前副秘書長埃裡克·索爾海姆指出，中國現在是全球應對氣候變化力量中不可或缺的國家，世界的綠色發展離不開中國。太陽能、風能、水電、蓄電池、電動汽車等每一個綠色經濟領域的發展都離不開中國的突出貢獻。



聯合國可持續發展解決方案網絡負責人傑弗裡·薩克斯認為，在應對全球氣候變化方面，中國發揮著舉足輕重的作用。中國不僅增加太陽能等綠色能源產能，快速推進自身能源轉型，也出口先進綠色能源技術，促進世界其他國家實現低碳發展。



2023年，中國在能源轉型上的投資達6760億美元，是全球能源轉型投資最多的國家。COP29首席執行官埃爾努爾·索爾塔諾夫表示，中國正在為全球綠色轉型提供重要驅動力。

