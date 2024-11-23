我國將建100個以上可信數據空間

中評社北京11月23日電／據新華社報導，國家數據局23日發布消息，根據最新印發的《可信數據空間發展行動計劃（2024—2028年）》，到2028年，我國將建成100個以上可信數據空間，形成一批數據空間解決方案和最佳實踐。



根據行動計劃定義，可信數據空間是基於共識規則，聯接多方主體，實現數據資源共享共用的一種數據流通利用基礎設施，是數據要素價值共創的應用生態，是支撐構建全國一體化數據市場的重要載體。



圍繞總體目標，行動計劃部署了三項重點任務：實施可信數據空間能力建設行動，通過構建可信管控能力、提高資源交互能力、強化價值共創能力，打造可信數據空間的核心能力體系；開展可信數據空間培育推廣行動，主要是布局企業、行業、城市、個人、跨境五類可信數據空間建設和應用推廣，探索各類數據空間的場景創新、模式創新、機制創新；推進可信數據空間築基行動，圍繞制訂關鍵標準、攻關核心技術、完善基礎服務、強化規範管理、拓展國際合作五個方面，全面夯實可信數據空間發展基礎。



據瞭解，在全球實踐探索過程中，可信數據空間成為構建數據共享信任機制、推動數據規模化流通利用的一種行之有效的解決方案，已經取得全球發展共識，正從概念普及步入到實踐推廣的新階段。



國家數據局將會同相關部門，通過加強統籌協調、加大資金支持、加快人才培養、加強標杆引領、推動交流合作等方式，促進可信數據空間高質量發展，為充分釋放數據要素價值、構建全國一體化數據市場提供有力支撐。