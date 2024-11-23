中拉合作，山海雖遠以志合

2月3日，在巴西累西腓，人們在中國春節慶祝活動上展示自己製作的龍頭。（圖源：新華社） 中評社北京11月23日電／據新華社報導，習近平主席近日應邀赴秘魯出席亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議並對秘魯進行國事訪問，赴巴西出席二十國集團領導人第十九次峰會並對巴西進行國事訪問。這是2013年以來習近平主席第六次到訪拉美。



習近平主席此訪，為中拉務實合作注入新動能。在秘魯，習近平主席同秘魯總統博魯阿爾特以視頻方式共同出席錢凱港開港儀式，一條新時代亞拉陸海新通道正式誕生。兩國元首還共同見證簽署關於共建“一帶一路”的合作規劃、中秘自貿協定升級議定書。在巴西，習近平主席同巴西總統盧拉共同決定將雙邊關係提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，同時將共建“一帶一路”倡議同巴西發展戰略對接。訪問期間，中巴簽署38項合作文件。習近平主席表示，中方願同巴方一道，繼續辦好中拉論壇，將共建“一帶一路”倡議同拉美和加勒比地區發展優勢和需求更好對接，推動中拉命運共同體建設取得更多成果。



山海雖遠以志合。在元首外交引領下，中拉推動發展戰略對接，推進合作換擋加速，實現合作成果共享，雙方合作朝著更高質量、更深層次邁進。從推動中秘、中巴合作再加速，到雙邊關係定位再升級，習近平主席同拉美國家領導人達成的戰略共識、宣布的政策舉措進一步提升了新時代中拉務實合作水平，為雙方互補合作、互利共贏注入新動能。巴西中國問題研究中心主任羅尼·林斯說，這次重要訪問加強了雙方發展戰略對接，為拉美國家提供重要機遇，為拉中人民帶來更多福祉。



習近平主席此訪，掀起中拉人文交流新熱潮。隆重熱烈、充滿友情的畫面一幕接一幕，載歌載舞、夾道歡迎的場景一站接一站。習近平主席高度重視中拉人文交流，躬身推動民心相通，推動互學互鑒，使遠隔重洋的中拉人民感到不再遙遠。訪問前，百餘名巴西各界友好人士致信習近平主席，表達對深化兩國友好的熱切期盼。習近平主席復信鼓勵他們繼續為中巴友好事業貢獻力量。拉美各界人士高度評價習近平主席提出的“文明的智慧讓我們理念相近、心靈相通”等論述，認為中拉文明燦爛多樣又高度契合，通過交流互鑒、取長補短，可以為雙方的現代化事業和世界文明發展開拓出新的思路。



習近平主席此訪，為“全球南方”發聲，支持“全球南方”國家實現更大發展。中拉同屬“全球南方”，面臨共同的發展挑戰和訴求，也有更多合作願望和期盼。此次訪問，習近平主席同拉美國家領導人就未來關係發展達成新的戰略共識，為“全球南方”國家樹立了團結自強的中拉典範。新時代的中拉關係充分表明，通過平等對話與團結合作，發展中國家能夠在推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化方面展現更大作為。習近平主席訪問拉美期間，中拉發出和平之聲、共謀發展之路、夯實合作之基，充分展現了“全球南方”國家的團結精神與合作潛力，為提升發展中國家在全球治理中的代表性和發言權作出了新貢獻。



拉美朋友常說：“沒有勇氣的人，永遠不會攀山渡海。”站在新的歷史起點，中國與拉美同心所向，跨越山海，讓古老文明的光芒在新的征程上彼此照亮，讓中拉友誼之船順應時代浪潮揚帆遠航。