雄安新區對263處文物遺存採取分級保護

11月21日，“京津冀協同發展·燕文化考古雄安對話交流活動”現場。（圖源：新華社） 中評社北京11月23日電／據新華社報導，記者從21日舉行的“京津冀協同發展·燕文化考古雄安對話交流活動”上瞭解到，雄安新區建立了文物遺存分級保護體系，將登記確認的263處各類文物遺存初步劃分為4個等級進行分級保護，這為雄安新區規劃建設奠定了文物保護基礎。



2017至2018年，河北省文物考古研究院聯合中國社會科學院考古研究所、中國國家博物館、中國文化遺產研究院等科研院所組成9個雄安新區聯合考古隊，對雄安新區規劃全域33個鄉鎮的640個行政村進行了系統的考古踏查，共登記各類文物遺存共計263處。



經考察，這263處遺存年代自新石器時期延續至近現代，文物遺存涵蓋城址、聚落址、墓葬、窑址等，類別豐富、分布範圍廣、年代發展脈絡清晰，有極其重要的歷史文化價值。雄安新區根據文物遺存的分布範圍、文化內涵及性質，並參考遺存的保存狀況、豐富程度、考古價值，經專家最終審核，將263處文物遺存初步劃分為A、B、C、D四個等級。



“通過文物遺存分級保護，將文物保護與新區建設結合起來，不僅讓文化遺產在雄安新區建設中得到傳承和發展，也為雄安新區的工程建設贏得了時間與空間。”河北省文物考古研究院副院長張曉崢說。



此外，雄安新區考古調查採用系統和精細區域系統考古調查方法，關注古今環境信息綜合分析，廣泛採用了航測、RTK（實時差分定位）測繪、GIS（地理信息系統）、三維掃描和影像重建測繪新技術，提高考古科技含量。