我國積極推動全球職業教育互學互鑒

這是11月22日拍攝的2024年世界職業技術教育發展大會閉幕式現場。（圖源：新華社） 中評社北京11月23日電／據新華社報導，歷時1個多月，來自70餘個國家和地區的近3萬名技能選手經過激烈角逐，最終有5支參賽隊伍走到了冠軍總決賽，貢獻了一場技能比拼的盛宴。



以“創新賦能未來 技能塑造人生”為主題的2024年世界職業技術教育發展大會20日至22日在天津舉辦，來自全球100多個國家和地區的1200餘位國內外代表共話世界職業教育發展。世界職業院校技能大賽冠軍總決賽，就是大會的重要活動之一。



國家會展中心（天津）的職業教育專題展現場，一場場精湛技藝表演、一個個小型分享會吸引了中外嘉賓駐足。中外院校機構、產業鏈鏈主、行業龍頭企業等70餘家單位，在現場展示了職業教育的創新成果和實踐經驗。



“航天行業作為高端裝備製造領域的重要代表之一，對技術的精度和嚴謹性有著極高的要求。在航天產業的各個生產線上，目前活躍著一批來自職業院校的學子。航天事業的發展壯大，離不開職業教育所提供的強大技能人才支持。”北京中科航天人才服務有限公司工作人員柳倩指著面前的神舟飛船返回艙，向前來參觀的嘉賓介紹。



在平行論壇上，與會專家圍繞產教融合推動職業教育高質量發展、職業教育促進全球可持續發展、高技能人才培養的全球戰略與實踐等業內關注的議題，展開充分的交流和研討。



與會專家紛紛表示，當前處在職業教育發展的利好時期，世界職業教育和培訓在全球教育體系、經濟發展和社區建設中發揮著重要作用，本次職教大會的舉辦將為世界職業教育的未來發展注入新動力。



一項項中外職教領域務實合作的成果在大會上達成——成立世界職業技術教育發展聯盟，設立首個世界職業技術教育大獎，升級舉辦世界職業院校技能大賽，創辦《世界職業技術教育》期刊……這為攜手提升世界職業教育治理能力，服務各國經濟社會持續發展提供了更好基礎。

