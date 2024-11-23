我國將擴大基層醫療衛生機構用藥種類

中評社北京11月23日電／據新華社報導，記者22日從國家衛生健康委瞭解到，國家衛生健康委、工業和信息化部等6部門近日印發《關於改革完善基層藥品聯動管理機制 擴大基層藥品種類的意見》，旨在加強基層藥品聯動管理機制建設，擴大基層醫療衛生機構慢性病、常見病用藥種類，更好滿足群眾用藥需求。



意見提出從規範和優化基層用藥種類、建立健全基層藥品聯動配備使用機制、完善基層藥品集中供應配送機制、健全基層藥品短缺預警處置機制等4方面解決基層用藥問題。



意見要求，省、市級衛生健康委按照防治慢性病規劃和基層服務能力標準，以國家基本藥物目錄、國家醫保藥品目錄和國家集中帶量採購中選的藥品為重點，組織開展基層醫療衛生機構用藥需求評估，指導縣級衛生健康行政部門和縣域內相關單位（緊密型醫聯體牽頭醫院等）組織制定縣域用藥遴選和調整規則。



意見還要求，推動二、三級醫院用藥目錄中的慢性病、常見病藥品向基層下沉，滿足轉診用藥需求。緊密型醫聯體可作為整體研究確定基本藥物配備使用的品種數量，高血壓、糖尿病、慢阻肺病用藥不受“一品兩規”限定。鼓勵藥師下沉基層，提供藥學門診、長期處方管理和延伸處方、居家藥學服務，豐富家庭醫生簽約服務形式。



根據意見，2024年底前，省、市級衛生健康委指導緊密型縣域醫共體及時調整用藥目錄並建立動態優化機制，加快建立處方集中審核制度，基層根據需求適當增加用藥品種，並推進鄉村聯動。2025年起，鄉鎮衛生院用藥品種與縣級醫院保持聯動，其他醫療衛生機構持續優化用藥品種，以省為單位分類明確縣（市、區）域內基層用藥采供用報聯動管理機制化措施。到2027年，緊密型醫聯體內藥品聯動管理體制和運行機制全面建立，人民群眾基層用藥可及性和藥學服務獲得感不斷提高。