我國職業教育對產業急需技能人才供給力提升

中評社北京11月23日電／據新華社報導，記者從在天津舉辦的2024年世界職業技術教育發展大會上獲悉，2023年，我國高等職業學校面向新一代信息技術產業、高端裝備製造產業、新材料產業等戰略性新興產業領域新增專業布點1266個，比上年增加8.24%，畢業生105萬餘人。



大會由教育部、中國聯合國教科文組織全國委員會和天津市人民政府聯合舉辦。22日，《中國職業教育發展報告》在會上發布。



我國擁有世界上最大規模的職業教育體系。近年來，職業教育緊緊圍繞新質生產力發展需要，優化專業設置、創新培養模式，以高素質勞動者供給夯實新質生產力發展基礎。



2021年，教育部全面修訂職業教育專業目錄，其中，國家戰略性新興產業、現代服務業重點領域、數字產業化和產業數字化、鄉村振興等領域成為專業設置的重點。



為了更好地適應產業的快速迭代發展，我國還建立了職業教育專業動態調整機制。2012年以來，高等職業教育專業點年均調整幅度超過12%。2024年高等職業教育新增專業點6068個、撤並專業點5052個，調整幅度達17%。



報告顯示，我國職業院校畢業生去向落實率維持高位。2022年至2024年，中等職業學校畢業生畢業去向落實率分別為94.70%、94.44%、93.96%，高等職業學校畢業生畢業去向落實率分別為90.60%、91.88%、93.55%。



近三年，我國高等職業學校畢業生所學專業與就業崗位對口率逐年提升，2023屆畢業生達到72.17%，較2021屆增長4.75%；2023屆畢業生初次就業平均起薪4082.2元，較2021屆增長11.13%。



我國職業教育協同企業解決一線生產問題的能力也在不斷提升。2023年，職業學校重點瞄准新能源汽車、智能製造、新材料等領域的技術和工藝問題，承接國家級科研項目2700餘項，比2022年增長7.52%；通過校企共建技術服務平台等方式為企業開展技術服務，累計金額超過91億元；轉讓專利成果超過7000個，涉及金額超5.4億元。