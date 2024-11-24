中評現場：香港立法會辦公室搬遷啟動儀式

儀式現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月24日電（記者 盧哲)香港特區立法會綜合大樓擴建工程完成，立法會23日舉行議員辦公室搬遷啟動儀式。立法會主席梁君彥在啟動儀式致辭表示，本次搬遷不但讓在中信大廈辦公的議員全數回歸，也讓本身在綜合大樓辦公的議員搬到更高樓層，可謂“同一屋簷下，更上一層樓”。梁君彥寄語議員，在更佳的環境下一齊做好立法會工作，同心協力為香港做實事、做成事。



本屆立法會議席由70席增加至90席，立法會綜合大樓原有辦公室數量不足，部分議員的辦事處需臨時設於立法會附近的中信大廈。2022年7月，立法會開展擴建工程，包括擴建11樓至14樓作為議員新辦公室樓層，工程於日前完成。據悉，綜合大樓擴建工程採用組裝合成法，在原有建築物的10樓之上，以層疊方式建造11至14樓。



23日當天，立法會主席梁君彥與大部分議員及秘書處人員在立法會大堂舉行搬遷啟動儀式，並在搬遷吉時“切金豬”，祝願議員在更佳的環境下一齊做好立法會工作，同心協力為香港做實事、做成事。眾多議員喜氣洋洋，在儀式上合影留念。



梁君彥在儀式上致辭說，議員辦公室搬遷啟動儀式今日舉行，對立法會來說意義重大，標誌著綜合大樓9至14樓議員樓層新辦公室的擴建工程正式完成。未來兩星期，全體議員可以陸續搬入新辦公室。今次搬遷不但讓在中信大廈的議員全數回歸，在綜合大樓的議員亦會搬到更高樓層。全體議員可謂“同一屋簷下，更上一層樓”。