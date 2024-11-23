10部門發布意見進一步加強農民工服務保障

中評社北京11月23日電／記者22日從人力資源社會保障部獲悉，人力資源社會保障部、國家發展改革委、教育部等10部門近日聯合印發《關於進一步加強農民工服務保障工作的意見》，從穩定和擴大農民工就業、維護農民工勞動保障權益、促進進城農民工均等享有城鎮基本公共服務等方面，推動農民工就業增收、更好融入城市。



在穩就業方面，意見提出，堅持外出就業與就地就近就業並重，多措並舉拓寬農民工就業渠道；優化場地、金融、稅收等政策，支持農民工返鄉創業；聚焦農民工求職意願和技能培訓需求，發揮行業企業、院校、公共實訓基地等作用，加強農民工技能提升；健全就業幫扶長效機制，穩定脫貧人口就業。



意見強調維護農民工勞動保障權益，督促企業遵守勞動合同、勞務派遣、新就業形態勞動者權益保護等有關制度，規範企業用工管理；完善根治欠薪長效機制，加強農民工工資爭議速裁庭、農民工法律援助“綠色通道”等建設，依法保障農民工勞動報酬等權益；推動農民工參加養老、醫療、失業、工傷等社會保險，維護其社保權益。



在促進公共服務均等化方面，意見提出進一步放開放寬城鎮落戶限制，推動有意願的進城農民工在城鎮落戶，並保障進城落戶農民工合法土地權益；開展新市民培訓，加強隨遷子女教育保障、住房保障，促進農民工就地就近享有基本公共服務，將符合條件的農業轉移人口納入社會救助範圍等。