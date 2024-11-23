統籌實施重大文化工程　貴州加快建文化強省

中評社北京11月23日電／據人民日報報導，激流滾滾，紅軍戰士駕起小舟，奮勇渡江……身處貴州省遵義市的“偉大轉折劇場”，思緒瞬間被拉回歷史上的重大時刻。這台以遵義會議為背景、融合科技手段的大型長征文化沉浸式劇目，今年1月開演以來吸引了眾多觀眾。“科技賦能，跨越時空，讓觀眾與歷史共情，傳承弘揚紅色文化。”貴州偉大轉折文化發展有限公司副總經理龍通成介紹。



與此呼應，位於貴陽的貴州長征文化數字藝術館“紅飄帶”，以“文化＋科技＋旅遊”的方式吸引觀眾，1年來演出場次超8300場，接待觀眾100萬人次。這兩個紅色文化演藝場館，與遵義會議紀念館、四渡赤水紀念館一起，成為貴州紅色文化展示展陳的標誌。



習近平總書記在文化傳承發展座談會上強調：“要堅持守正創新，以守正創新的正氣和銳氣，賡續歷史文脈、譜寫當代華章。”深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，貴州立足省情，大力實施紅色文化重點建設、陽明文化轉化運用、民族文化傳承弘揚、屯堡文化等歷史文化研究推廣工程，印發《關於統籌實施多彩貴州重大文化工程的工作方案》，從高質量開展文化研究闡釋、推進文化保護與傳承利用、提升文化展示展陳等9個方面，明確128項重點舉措。



強化保護傳承，激活創新基因。貴州省建立紅色資源保護利用工作聯席會議機制，開展文化遺產保護傳承重點工作，聘請121位全國知名專家成立學術委員會，出版一批學術著述、通俗讀本、文學精品。目前，貴州擁有世界文化遺產1處、人類非遺代表作名錄項目3項，認定歷史建築1655處，查明有非遺代表性項目分布點4300餘處、非遺代表性傳承人700餘人。新編歷史京劇《陽明悟道》主演獲中國戲劇“梅花獎”，民族民間舞《那山·那水·那人家》《匠心》入圍第十四屆中國舞蹈“荷花獎”。屯堡文化挖掘研究日益系統深入，《屯堡文叢》首批圖書出版發行。



莽莽群山之間，布滿青苔的城墻綿延遠伸，這裡是貴州唯一的世界文化遺產——海龍屯。“墻體上標注的反射片，專門監測文物沉降、位移等異常情況。掉落的石塊要編號、物歸原位，連補種的青苔也要保持原生態。”遵義海龍屯文化遺產管理局局長吉桃介紹，從對遺址進行系統性保護修復，到15212件出土文物完成移交，如今的海龍屯煥發勃勃生機。

