廣東加強對退休幹部管理監督

中評社北京11月23日電／據中央紀委國家監委消息，日前，廣東省紀委監委發布該省人大教科文衛委原主任委員梁萬里接受審查調查的通報。這是該省紀委監委查處的又一起退休省管黨員領導幹部嚴重違紀違法典型案件。



廣東省紀委監委緊盯新情況新問題，既嚴肅查處在職在位無視黨紀國法的腐敗分子，也堅決懲治已經退休的腐敗分子。去年以來，該省紀委監委先後查處原廣東省經信委主任賴天生，廣州體育學院黨委原書記許宗祥，東莞市原市委副書記、市長李毓全等退休省管黨員領導幹部50多人，釋放退休不是“保險箱”，越往後執紀越嚴的強烈信號。



今年6月，廣東省紀委監委對退休1年多的某省直單位原黨組副書記、廳長卓某某立案審查調查。經查，卓某某利用在地市和省直單位工作的職務便利以及本人職權或者地位形成的便利條件，為請托人謀取不正當利益，非法收受他人財物，最終，被開除黨籍，取消相應退休待遇，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。被留置後，卓某某懺悔道：“我自以為權錢交易的過程很隱秘，等退休後好好享受一番，而如今身陷囹圄，餘生只能在悔過和贖罪中度過了。”



“從日常監督和查辦案件情況看，有些領導幹部在職時違紀違法，自認為退休後可以躲過去；有些領導幹部任職時濫權、退休後收錢，搞‘期權腐敗’；還有一些領導幹部在退休後利用原職務影響，游走在政商之間攫取經濟利益。”該省紀委監委有關負責同志介紹。



廣東省紀委監委堅持問題導向，突出懲治重點領域、重點對象，精準剖析“期權腐敗”、政商“旋轉門”等新型腐敗和隱性腐敗的特點規律，加大查處力度。同時，嚴格依規依紀依法，確保案件定性準確、處理恰當，實現政治效果、紀法效果和社會效果相統一。省某金融機構原“一把手”周某某在職時利用職權為一些私營企業主謀利，2019年退休後坦然收錢，被開除黨籍，取消相應退休待遇，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴；某省直單位原“一把手”賴某某，在職時就已經利用職務便利幫人辦事收錢，2017年退休後依然不收斂不收手，利用原職務上的影響力，干預組織人事，幫人跑項目、搞貸款審批、完善用地手續等，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，最終被嚴肅查處；某市政協原黨組書記、主席李某某2015年退休後，開始周旋於政商兩界，多次違反中央八項規定精神，違規接受社會老板宴請，利用自己的影響力當掮客、做說客，幫人出面打招呼攬項目，從中收受財物。最終，李某某被開除黨籍，取消相應退休待遇，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

