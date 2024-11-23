海南開展廉潔教育　助推構建親清政商關係

中評社北京11月23日電／據中央紀委國家監委消息，近日，一場面向企業家的廉潔從業教育活動在海南省海口市舉行，海南省紀委監委工作人員就如何進一步規範政商交往行為進行講解，引導經營主體依法、合規、誠信經營，防範行賄等犯罪風險。此次活動共有220餘名民營企業負責人和骨幹參加。



構建親清政商關係、推動清廉企業建設對於海南自貿港優化營商環境和企業長足健康發展起著重要作用。海南省紀委監委加強與省委統戰部、省工商聯（總商會）協同合作，從政、企兩端發力，將廉潔教育對象由黨員領導幹部延伸到經營主體，已連續三年開展經營主體廉潔從業教育活動，持續推動構建親清政商關係和廉潔經營市場環境。



“無論是從經濟社會健康發展的現實角度看，還是從建設廉潔政治的長遠目標看，都離不開良性互動的政商關係。”在今年舉辦的經營主體廉潔從業教育專題班上，海南省紀委監委有關負責同志說。自2022年以來，該省紀委監委將經營主體納入廉潔從業教育對象，從受賄行賄兩端發力，聯合省委統戰部、省工商聯（總商會）常態化開展經營主體廉潔從業教育系列活動。



聚焦經營主體廉潔從業教育的短板和不足，該省紀委監委突出問題導向，注重分類靶向施教，如聚焦全省公共工程建設領域違紀違法犯罪問題仍然突出、招投標環節廉潔風險較大問題，將招投標企業、代理機構、評審專家作為重點教育對象，開展招投標行業經營主體廉潔從業教育活動，邀請省紀委監委、省公安廳有關負責同志授課，圍繞打擊串標犯罪工作，剖析招投標領域反面典型和社會危害，深入闡釋當前招投標環節廉潔風險和打擊招投標領域違法犯罪的政策法規，增強教育針對性和實效性，實現廉潔教育“精準滴灌”。



與此同時，該省紀委監委堅持正向引導和反面警示相結合，充分發揮身邊典型案例的警示教育作用，全面梳理黨的十九大以來海南各級紀檢監察機關查辦的行賄受賄案件，將97個經營主體、黨員領導幹部行賄受賄案例轉化為“活教材”，強化警示震懾；利用近年來查辦的行賄犯罪典型案件拍攝警示教育片《行賄者戒》《貪腐“鐵三角”覆滅記》等，以身邊事教育身邊人；組織人員觀看服刑人員現身說法，形成強烈的心靈震撼，讓參加教育的經營主體真正做到引以為戒、醒悟知止，提升警示教育質效。

