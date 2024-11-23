廈門深化整治公共交通問題　聚焦系統施治

中評社北京11月23日電／據中央紀委國家監委消息，近期，隨著廈門文旅市場的持續火爆，廈門地鐵集美學村站客流量較大。針對市民遊客反映的早晚高峰期出行難問題，福建省廈門市紀檢監察機關監督壓實職能部門責任，推動廈門地鐵針對性地制定客流量高峰期運輸組織方案，為市民遊客提供更加舒心、便捷的交通出行條件。



公共交通事業關係經濟社會發展和群眾生活便利，是重大民生工程項目。廈門市紀委監委選取公共交通領域為“切口”開展專項整治，對公共交通領域全面“把脈問診”，結合近年來受理的群眾信訪舉報，形成問題線索台賬，分類梳理、精準研判、靶向施治。同時，採取實地走訪、督導提醒、召開推進會等方式持續傳導壓力，對工作推進緩慢的相關單位及時約談提醒，要求其進一步強化責任落實、深化自查自糾、細化整改方案，推動專項整治落實見效。



堅持“查、改、治”一體推進，該市紀委監委通過直查直辦、轉辦督辦，深挖群眾出行難問題背後的“微腐敗”和作風問題，重點發現和查處責任落實不到位、工作履職不力等情況。截至目前，該市紀委監委黨紀立案2人次，推動整改問題27項，對不正確履行職責的19名責任人給予組織處理。



聚焦群眾關心關切，該市紀委監委聯合交通等部門剖析問題根源，查找相關單位存在的內控機制不夠完善、服務意識不夠到位、惠民舉措不夠有效、工作作風不夠扎實等問題，督促其全方位整改，堵塞制度漏洞。排查89個廉潔風險點，出台15個配套制度，推動該市公共交通領域加強頂層設計，為群眾營造更加暢通有序的交通環境。



專項整治開展以來，各相關單位上下聯動推進問題整改落實，攥指成拳推動監督監管同向發力，確保把實事辦實。通過廣泛收集社情民意，聽取群眾意見訴求，推動廈門機場候機樓新增旅客中轉休息區300多平方米，廈門地鐵新增6個便民行李寄存點、優化升級103個出入口基礎設施設備，廈門公交優化進站方案、提升公交站點覆蓋率，不斷構建完善機場、地鐵與公交融合發展的廈門市公共交通一體化格局。