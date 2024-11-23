中國冰雪經濟再度升溫

中評社北京11月23日電／據新華社消息，小雪已至。這一天，被稱為“滑雪場裡的火車站”的亞布力南站迎來新雪季首趟列車，涵蓋百餘項活動的新疆熱雪節盛大啟幕，吉林多家滑雪場“開板”迎客。



中國各地紛紛開啟冰雪季，冰雪運動拓寬了全民健身賽道，也帶動冰雪產業、冰雪消費日益勃興，“冷資源”再次熱了起來。



自稱“冰雪候鳥”的福建滑雪愛好者林若珊，一個多月前就訂好前往吉林的機票和酒店，與“滑友”相約長春蓮花山滑雪場。除了滑雪，她最期待去長白山游玩。在那裡，一座“雲頂天宮”正在加緊建造，這座源自小說《盜墓筆記》的雪雕正在通過“雲監工”的方式直播，吸引著大量像她一樣的冰雪遊客。



林若珊驚奇地發現，今年的雪場上多了幾只銀灰色的機器狗。它們靈活地在雪地上穿梭，可以列隊巡邏、運送物資、互動拍照，甚至可以參與日常巡檢和緊急救援。



長春蓮花山滑雪場市場營銷總監蘇忠偉介紹，這些機器狗配備了先進的傳感器和成像技術，未來計劃開發機器狗拉爬犁等活動，為滑雪愛好者提供多樣化體驗。



從跨越千米的高山纜車到靈動自如的機器狗，從自主品牌的“國潮”雪板到高端大馬力壓雪機，國產冰雪裝備正成為滑雪場和滑雪愛好者的新寵。這一趨勢不僅彰顯了國產冰雪裝備的技術實力，也帶動了相關產業的協同發展。



在被譽為“襪城”的吉林省遼源市，能平均增溫8℃以上的自熱滑雪襪成為暢銷單品；來自廣東的德弘冰雪運動科技有限公司選擇北上到遼源建廠，生產專業滑雪鞋。公司總經理曹國清介紹，計劃年產30萬雙，配合當地滑雪襪、滑雪服，進一步形成完整的滑雪裝備製造產業鏈。



來自工業和信息化部的數據顯示，近年來中國冰雪裝備銷售收入不斷增加，從2015年的不到50億元人民幣增長到2023年的約220億元人民幣。

