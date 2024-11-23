文化的共鳴——美術交流推動中俄民心相通

11月15日，觀眾在黑龍江哈爾濱市禹舜美術館參觀。（圖源：新華社） 中評社北京11月23日電／據新華社報導，寧靜悠遠的烏拉爾河畔、靜謐溫暖的白樺林、粉墻黛瓦的江南水鄉……正在黑龍江哈爾濱市禹舜美術館展出的500餘幅中國山水畫和俄羅斯油畫作品吸引不少當地市民前來參觀。



據主辦方介紹，此次展覽是中俄兩國30餘所高等院校和藝術機構的師生作品展。其中，中方參展單位包括中央美術學院、中國美術學院等，俄方參展單位包括俄羅斯藝術科學院、俄羅斯聖彼得堡列賓美術學院等。



“無論是中國的山水畫，還是俄羅斯的油畫，這些美術作品雖然採用的是截然不同的筆法、構圖、材料等，但共通之處是對美的追求，也承載了各自的文化特性。”該展覽策展人、哈爾濱師範大學副校長李崗在接受記者採訪時說。



李崗表示，各美其美，美美與共，中俄文化藝術交流有助於促進兩國文明對話，增進兩國人民對彼此的瞭解，進而實現文化的共鳴。



今年是“中俄文化年”開啟之年。年初以來，中俄兩國舉辦了多場美術作品展覽，例如在北京舉辦的“俄羅斯的心靈——俄羅斯國立特列季亞科夫畫廊繪畫作品展”和“伏爾加河上的繁星：俄羅斯藝術科學院院士作品展”，以及在莫斯科舉辦的“水墨黑白——俄羅斯畫家國畫書法作品展”等。



“通過舉辦美術作品展覽，中俄雙方不僅展現了各自獨特的文化魅力，而且為增進兩國民眾互相瞭解搭建了‘連心橋’。”中央美術學院人文學院黨總支書記、教授於潤生在接受記者採訪時表示。



於潤生曾在莫斯科大學歷史系攻讀博士學位，留學經歷對他產生了很深的影響。在俄留學期間，他幾乎每周都去特列季亞科夫畫廊參觀。“畫廊的館藏十分豐富，可以說是俄羅斯最具代表性的美術博物館之一。”他說。



據於潤生介紹，不少中央美術學院的教師都有在俄留學的經歷。此外，中央美術學院與俄羅斯聖彼得堡列賓美術學院、莫斯科國立蘇裡科夫美術學院等俄羅斯著名美術學院在教學互鑒、人才培養等方面也保持交流與合作。

