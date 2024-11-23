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數百移民“扒火車”前往美墨邊境
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2024-11-23 14:36:16
中評社北京11月23日電／據央視新聞報導，當地時間11月22日，數百名來自哥倫比亞、委內瑞拉、洪都拉斯等國家的移民在墨西哥南部韋拉克魯斯州登上一列貨運列車，前往美國與墨西哥邊境。在長時間徒步跋涉後，移民希望通過“搭便車”獲得休息，但曾有移民從火車上摔下以致受傷或死亡。
此前有報導說，有大量移民從墨西哥南部出發，前往上千公里外的美墨邊境，尋求入境美國。這些移民稱，他們擔心2025年美國新一屆政府上台後，可能會加強邊境管控並限制移民的入境途徑。
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