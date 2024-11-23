巴以衝突外溢效應顯著　美或更加支持以色列

中評社北京11月23日電／央視網消息：以色列對敘利亞頻頻發動空襲，巴以衝突的外溢效應日益顯著。在美國的支持下，以色列極右翼官員還提議將約旦河西岸並入以色列。以色列的態度愈發強硬，中東地區的局勢令人擔憂。



西班牙《國家報》：以色列空襲敘利亞出於多重原因



近日以色列頻頻空襲敘利亞，是出於地緣政治和安全等方面的多重考量。其一是打擊武器運輸路線，防止這些武器流入黎巴嫩真主黨手中，從而削弱親伊朗的武裝力量。其二是防止敘利亞成為伊朗及其盟友針對以色列的前線。其三是對哈馬斯和黎巴嫩真主黨對以色列的安全威脅作出的回應。以色列的空襲顯示了它對伊朗及其盟友的強硬立場，中東地區緊張局勢持續升級。



伊朗《德黑蘭時報》：以色列打擊範圍不斷擴大



文章指出，本輪巴以衝突爆發一年多以來，以色列在中東地區的打擊範圍不斷擴大，衝突的外溢效應也愈發顯著。以色列除了在加沙地帶發動了一場前所未有的戰爭之外，還對黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、伊朗和也門進行了襲擊，其軍事行動已經遠遠超出了巴以衝突的範圍。如果不加以控制，以色列的行為遲早會引發一場全面的地區衝突，並產生嚴重的國際影響。



印度《經濟時報》：以色列謀求吞並約旦河西岸



美國資深記者赫什爆料稱，有美國官員表示以色列計劃在不久的將來正式吞並約旦河西岸。吞並約旦河西岸的想法得到了以色列政府極右翼關鍵人物的支持。長期以來，約旦河西岸地區一直是巴以衝突的核心。一旦以色列吞並約旦河西岸，地緣政治格局就會發生重大轉變，推動巴以兩國方案的努力將遭遇重大挫折。此外，被吞並地區的巴勒斯坦人要麼被剝奪公民身份，要麼成為以色列人，人權組織認為這是一種事實上的種族清洗。



美國哥倫比亞廣播公司：美或加大力度支持以色列



特朗普即將開啟第二個總統任期，美國對以色列的支持可能進一步增強。文章分析認為，特朗普可能會沿襲他第一個任期的親以政策，迎合以色列右翼政府的期望。特朗普提名的美國駐以色列大使人選邁克·赫卡比強烈支持以色列的擴張，認為約旦河西岸應當屬於以色列。這意味著美國可能放棄傳統的“兩國方案”，而支持以色列實施“單一國家”方案。