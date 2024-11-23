聯合國協調員：巴以衝突中外交努力陷入困境

中評社北京11月23日電／據央視新聞報導，當地時間22日獲悉，聯合國中東和平進程特別協調員文內斯蘭（Tor Wennesland）近日宣布將卸任。他在接受“聯合國新聞”獨家專訪時表示，當前的加沙衝突是聯合國在推動以色列與巴勒斯坦和解道路上面臨的“最大壓力考驗”，歷經逾一年的衝突糾葛，外交努力已陷入困境，難見成效。



聯合國秘書長發言人迪雅裡克當地時間20日在記者會上證實，文內斯蘭因任職期滿，將於明年1月初正式離職。



在即將離任之際，文內斯蘭認為巴以和平之光並未熄滅，他呼籲雙方立即停火，釋放所有被扣押人員，並確保人道援助能夠進入加沙地帶。他說：“以色列和巴勒斯坦之間仍然有可能實現和平，儘管存在重重障礙，但符合安理會決議的‘兩國方案’依然切實可行。”



文內斯蘭今年72歲，是一名資深挪威外交官，1983年進入挪威外交部，長期負責中東事務，2007年至2011年擔任挪威駐巴勒斯坦民族權力機構代表，2012年至2015年擔任挪威駐埃及和利比亞大使，隨後擔任挪威中東和平進程特別代表。2021年12月21日，聯合國秘書長古特雷斯任命文內斯蘭為聯合國中東和平進程特別協調員，並兼任秘書長駐巴勒斯坦解放組織和巴勒斯坦權力機構個人代表，同時擔任秘書長中東四方特使。