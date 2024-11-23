數字絲路助推中國—東盟共享發展新機遇

中評社北京11月23日電／“薩瓦迪卡！”在位於中國（廣西）自由貿易試驗區南寧片區的一個跨境直播間裡，主播黃鈺婷操著一口流利的泰語，面對鏡頭熟練地推介美妝產品，遠在泰國的網友在手機上點擊“下單”，即可購買這些“中國製造”。



運用泰語、越南語、印尼語等語種跨境直播帶貨，這樣的場景在廣西多地很是常見。沿著數字絲綢之路，中國—東盟跨境電商發展如火如荼。



中國與東盟地緣相近，人文相親，經貿往來日益頻密。近日，在浙江烏鎮舉辦的2024年世界互聯網大會烏鎮峰會上，以“共建數字絲路 共享數字未來”為主題的“中國—東盟信息港”論壇吸引了不少與會者的目光。



來自老撾、馬來西亞、緬甸等多個東盟國家通訊管理部門的政府官員與國內外互聯網領域的專家學者交流，旨在推動中國與東盟國家共創數字經濟合作新發展，共贏數字絲綢之路新未來。



“數字絲綢之路代表著中國—東盟利用這些先進數字技術促進創新，推動經濟增長，加強各國聯繫的關鍵機會。對東盟成員國而言，推進數字絲路有巨大的潛力。”馬來西亞通訊部副部長張念群說。



隨著數字浪潮帶來全新發展機遇，中國與東盟國家乘勢而上，攜手共拓數字經濟新藍海。作為中國唯一與東盟陸海相連的省區，廣西大力發展數字經濟產業，致力打造面向東盟的數字絲綢之路開放合作高地。



近年來，由中國與東盟共同建設的中國—東盟信息港不斷發展，以深化網絡互聯、信息互通、合作互利為基本內容，將形成以廣西為支點的中國和東盟信息樞紐，推動數字互聯互通，打造數字絲綢之路。

