滬深港通交易活躍度穩步提升

中評社北京11月23日電／據新華社消息，近日，內地與香港股票市場交易互聯互通機制迎來開通10周年。記者從滬深交易所瞭解到，互聯互通機制開通以來，機制安排不斷優化，市場參與度、交易活躍度穩步提升，滬深港通已成為內地投資者配置香港市場、境外投資者配置內地市場的重要渠道。



2014年11月17日，滬港通正式啟動；2016年12月5日，深港通正式啟動。互聯互通機制開通後，交易規模快速增長。



上交所數據顯示，截至11月15日，外資通過滬股通累計成交金額70萬億元，滬股通日均成交金額由2014年開通首月的47億元大幅增長至1283億元；南向方面，內地投資者通過港股通累計成交金額27萬億元，滬市港股通日均成交金額由2014年開通首月的8億港元增長至509億港元。滬港通下滬股通和港股通日均成交金額分別占滬市A股市場和香港股票市場的5.8%、18.4%。



深交所數據顯示，截至11月15日，超過130個國家或地區的國際投資者參與深股通交易。深港通累計成交金額93萬億元。其中，深股通累計成交金額75萬億元，港股通累計成交金額18萬億元。2024年以來，深股通日均成交金額720億元，在深市股票交易金額中占比6%；深港通下港股通日均成交金額193億港元，在香港股票市場交易金額中占比9%。



近年來，滬深港通交易品種逐漸豐富，投資標的數量不斷增加。截至11月15日，滬股通標的證券共有股票1349只、ETF（交易型開放式指數基金）143只。深股通標的證券共有股票1437只、ETF82只。港股通標的證券共有股票545只、ETF17只。



深交所表示，國際資金向創新領域集聚的趨勢更加明顯。截至11月15日，深股通股票標的公司中，1023家公司屬於高新技術企業，707家公司屬於戰略性新興產業企業，分別占深股通股票標的數量的71%和49%，深股通投資者累計淨買入深市高新技術公司股票、戰略性新興產業公司股票5978億元、4160億元。

