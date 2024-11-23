福建廈門：深度金融服務助企業“向新而行”

中評社北京11月23日電／今年以來，廈門兌泰新材料科技有限公司業務快速發展，在手訂單爆增，但收入確認有滯後性，專利權、計算機軟件著作權、特殊資質等資產價值度量難，新增融資遇到難題。



得知兌泰公司情況後，中國銀行廈門翔安支行通過走訪調研，瞭解到其是“企業創新稅收指數”白名單A類企業。通過信貸審批模型測算，該行僅用3天就為兌泰公司發放了3000萬元信用免擔保“新質貸”。



“新質貸”是中國人民銀行廈門市分行、廈門市稅務部門等協作，支持引導各商業銀行推出的科技金融產品。它由銀行基於企業在稅務部門的各類信息，編制“企業創新稅收指數”，並嵌入信貸審批模型測算授信額度。目前，廈門域內各銀行已累計發放“新質貸”近6億元。



記者瞭解到，近年來，廈門市政府還與金融機構協作，推出“財政政策＋金融工具”金融服務模式，統籌運用政策性金融、貼息獎補、融資擔保等政策工具，撬動各類資金精準有效支持科創企業等。



“我們在政府部門的‘增信基金’‘技改基金’等政策支持引導下，創設‘科信貸’‘增信貸’‘技改貸’等低息信用貸款產品。”興業銀行廈門分行戰略客戶部有關負責人陳軼凡說，這些產品服務已廣泛覆蓋廈門的相關科創企業。



據瞭解，今年廈門市推出“財政政策＋金融工具”3.0版，中小微企業融資增信基金規模擴大至400億元。該基金除為中小微企業提供融資增信服務，還給予科創企業貸款貼息，為銀行提供風險補償等。截至9月末，該基金已累計惠及1.4萬家企業。

