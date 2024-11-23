財經觀察：年輕人愛上“沉浸游”

中評社北京11月23日電／在太白酒肆與“李白”對詩，在大運河博物館玩“密室逃脫”，出席一場“唐宮樂宴”，走入台前幕後看一場如夢似幻的“紅樓夢小劇場”……



近年來，有許多參與感強、互動度高、體驗性好的沉浸式文旅項目頻繁出圈，頗受年輕消費者的喜愛。



沉浸式旅遊究竟有何魅力能夠“圈粉”年輕人？出圈的背後又有哪些“秘訣”？



“沉浸游”的獨特魅力



走進“衹有紅樓夢·戲劇幻城”，16道不同風格的門排成一排，每道門進去都是風格迥異的空間，一把紅椅子則是相同的元素。背景音樂在不同空間循環播放，就像是不同時空的人們在讀同一本《紅樓夢》。



“在不同的劇場，觀看基於原著的各種二創故事，對於喜歡《紅樓夢》的人來說，特別有新意，是我未曾設想過的體驗。”遊客艾女士在河北廊坊游玩過後，感到意猶未盡。



不同於傳統旅遊走馬觀花式的“看景”，現在的年輕人更傾向於“入景”。



“現在的遊客要求‘我的行程我做主’，‘我的體驗也要我做主’。”中國旅遊研究院院長戴斌對記者說，遊客要用自己的眼光去尋找旅遊目的地的具象化體驗。



如今，年輕人已成為節假日出游的主力軍。攜程數據顯示，2024年國慶期間，“00後”（不含“05後”）訂單占比近20%，已超過“85後”和“90後”，成為出游人群的消費主力。

