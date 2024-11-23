“理髮師曉華”是消費供給側改革生動樣本

中評社北京11月23日電／據央視新聞報導，最近，湖南懷化市的“髮型師曉華”在網絡上火了，她和丈夫的實體理髮店門口排起了長隊，很多顧客的評價是懂自己的髮型師終於出現了。髮型師曉華有著怎樣的魅力？她的理髮店有什麼獨特之處呢？



“髮型師曉華”本名李靜，今年33歲。她和丈夫在湖南懷化市鶴城區經營一家理髮店，已經11年了。最近，二三十平方米的店面裡熱鬧非凡，讓她有些應接不暇，即便如此，她仍然一如既往耐心傾聽顧客的要求，真誠給出自己的建議。



11年前，李靜在半幫忙的狀態下跟老公開始學習剪發，在慢慢學習實踐過程中，李靜發現真正理解客戶需求、跟客戶真誠溝通是做好服務的關鍵，不論是“後面飽滿些，邊上修一下，上面打薄點”這樣的具體要求，還是“怎麼好看怎麼剪”這樣的抽象需求，李靜都能從容應對。此外，在收費方面，男士剪頭30元，女士45元，這些成為她吸引回頭客、吸納新客源的不二法寶。



現在雖然火了，但李靜對自己手藝還保持著清醒的認知，碰到要求比較高的顧客，她都會如實告知自己能實現幾成效果。在李靜看來，贏得口碑的秘密就是“明白你需要什麼，告訴你我能做什麼”這兩句話。



髮型師曉華：一個人帶動一座城



之前，“髮型師曉華”在當地就已經小有名氣，尤其是在學生群體中備受認可。今年2月，為了能招攬更多生意，她開始嘗試拍攝短視頻，沒想到，這讓全國很多地方的人認識了她，一些顧客也從各地慕名而來找她剪發。



隨著熱度持續攀升，小小理髮店門前經常是被圍得水洩不通。



當地政府看到了“曉華”帶來的流量，為了讓慕名而來的顧客、遊客有更好的等待、參觀體驗，特地把曉華理髮店門前的水泥道路，在一夜間鋪設成瀝青路，並在周邊設置懷化農特產品展示規劃區，方便各地的顧客、遊客挑選當地特產。除此之外，懷化文旅推出了一系列“寵粉”福利——前往“曉華”理髮店的遊客，憑身份證、入懷交通記錄和“打卡”照，即可享受超30個旅遊景區優惠和民宿、餐飲、娛樂場館消費折扣。毫不誇張地說，“曉華”的人氣已經帶動了一座城的人氣和消費，根據湖南省懷化市鶴城區商務局的統計，自11月2日至21日，曉華理髮店人流量累計超30萬人次，拉動周邊現場消費超3000萬元，拉動全市消費1.8億元。

