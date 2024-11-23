商務部：政策效應加快釋放　消費增速顯加快

中評社北京11月23日電／據新華社消息，商務部消費促進司負責人22日對媒體表示，從最新消費數據看，我國消費品以舊換新及一攬子增量政策效應加快釋放，消費市場增速明顯加快。



這位負責人援引國家統計局數據指出，10月份，我國社會消費品零售總額4.54萬億元，同比增長4.8%，增速比上月加快1.6個百分點。前10個月累計，社會消費品零售總額39.90萬億元，同比增長3.5%，增速比前三季度回升0.2個百分點。



從3月國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》；到7月安排超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新；再到11月啟動中國國際精品消費月活動……今年以來，一系列促消費舉措加快落地，政策效果不斷顯現。



最新數據顯示，我國商品消費增速不斷加快。據國家統計局數據，10月份商品零售額4.04萬億元，同比增長5.0%，增速比上月加快1.7個百分點；限額以上單位商品零售額同比增長6.8%，其中化妝品、體育娛樂用品、文化辦公用品、通訊器材同比分別增長40.1%、26.7%、18.0%和14.4%。以舊換新政策效能持續顯現，限額以上單位汽車、家用電器和音像器材、家具零售額同比分別增長3.7%、39.2%和7.4%。



今年以來，多地文旅消費火爆，文化演出市場活躍，餐飲等消費快速復甦，印證我國服務消費潛力持續釋放。



據國家統計局數據，1至10月服務零售額同比增長6.5%，其中餐飲收入4.44萬億元，同比增長5.9%。據文化和旅遊部數據中心數據，國慶假期國內出游人次和遊客出游總花費同比分別增長5.9%和6.3%，營業性演出場次和票房收入同比分別增長14.6%和25.9%。

