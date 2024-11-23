十部門就推動農民工市民化高質量發展提要求

中評社北京11月23日電／據央視網報導，近日，人力資源社會保障部、國家發展改革委等十部門聯合印發《關於進一步加強農民工服務保障工作的意見》（以下簡稱《意見》），對進一步促進農民工高質量充分就業，推動農民工市民化高質量發展提出了要求。



在穩定和擴大農民工就業方面，《意見》明確，要堅持外出就業與就地就近就業並重，多措並舉拓寬農民工就業渠道，發展吸納農民工就業能力強的產業，擴大養老、托育、家政等服務業就業規模。同時，要優化場地、金融、稅收等政策，支持農民工返鄉創業。發揮行業企業、院校、公共實訓基地等作用，加強農民工技能提升。



在維護農民工勞動保障權益方面，《意見》強調，要督促企業遵守勞動合同、勞務派遣、新就業形態勞動者權益保護等有關制度，規範企業用工管理。完善根治欠薪長效機制，加強農民工工資爭議速裁庭、農民工法律援助“綠色通道”等建設，依法保障農民工勞動報酬等權益。推動農民工參加養老、醫療、失業、工傷等社會保險，維護其社保權益。



在促進進城農民工均等享有城鎮基本公共服務方面，《意見》提出要進一步放開放寬城鎮落戶限制，推動有意願的進城農民工在城鎮落戶，保障進城落戶農民工合法土地權益。開展新市民培訓，加強隨遷子女教育保障、住房保障，促進農民工就地就近享有基本公共服務，將符合條件的農業轉移人口納入社會救助範圍，加強農民工關心關愛等，促進農民工融入城市，提升農民工市民化質量。