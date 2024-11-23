地緣政局緊張　黃金重回上行通道

中評社北京11月23日電／據大公報消息，本周黃金市場在多重因素的交織影響下走出強勢反彈行情，連續五日上漲，從前期低點2560美元關口一路攀升至2669美元，周內累計漲幅超過4%。



黃金反彈主因包括俄烏局勢進一步升級引發避險需求；美聯儲降息預期的反復以及美匯指數的波動。儘管美元在周中後期反彈，但地緣政治不確定性和投資者對避險資產的偏好仍令黃金保持強勁的上行動能。



資金避險需求旺



基本面上，俄烏局勢進一步升級。俄羅斯在上周日發動近三個月以來最大規模的空襲，普京降低核政策門檻的舉動，進一步加劇了市場對地緣政治風險的擔憂，投資者紛紛湧入避險資產，推動黃金價格連續四日上行。此外，國際刑事法院對以色列領導人發出逮捕令，以及加沙停火提案遭美國否決，均令市場情緒進一步緊張，支撐黃金的避險需求。此外，比特幣本周創下歷史新高，黃金價格在比特幣大幅上漲的背景下依然連續五日上行，表明地緣風險對傳統避險資產的需求仍然旺盛。



技術分析方面，黃金日線圖顯示，價格已經突破短期均線壓制，重回上行通道。至於黃金下方支撐位，則集中在2590至2560美元區間，該區域為本周反彈的起點，若後市回落至此，需警惕再次進入震蕩下行格局。