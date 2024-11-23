發力“溫暖產業”　“爾濱”又迎冰雪季

中評社北京11月23日電／據央視網消息：數據顯示，前三季度，哈爾濱遊客數量同比增長37.2%，繼續保持高速增長。眼下，隨著冰雪季到來，又將有一大批遊客到來，巨大的客流讓哈爾濱嗅到了新的商機。圍繞時尚、保暖，哈爾濱正在積極布局新的產業。



在哈爾濱的這個商場，“爾濱”聯名款的羽絨服設計讓不少消費者眼前一亮。除了醒目的“爾濱”二字外，還包括松花江元素和黑龍江地形圖，並巧妙地將哈爾濱的城市風貌融入其中。巧思妙想的設計在俘獲消費者的同時，也讓當地政府看到了一些機遇。



有了產業基礎，但如何培育本土有影響力的品牌，成為擺在他們面前的第一個難題。在黑龍江省工業和信息化廳，消費品處的張建華向記者展示了他們已經申請下來的5個新的註冊商標。



自有品牌的落地，給企業吃下了定心丸。在這個總投資1000萬元的哈爾濱賓縣中韓產業園內，記者見到了企業負責人黃曉蘭。她告訴記者，一系列服裝已經完成了設計打版，未來還計劃推出5個系列上百款冬裝服飾，預計年產量200萬件。



在採訪中，記者發現，對於羽絨服企業來說，除了有新的設計理念外，鵝絨也是羽絨服產業環節中重要的一環。眼下，黑龍江不斷豐富鵝的養殖品種。在綏濱縣兩江牧業的大鵝小鎮，浦三大鵝作為新品種，不僅個頭大，鵝毛價值也更高。



鵝毛按根賣，鵝絨按兩賣。眼下，黑龍江的齊齊哈爾、佳木斯等多地都發力養殖鵝產業，齊齊哈爾今年鵝的飼養量就占到了全省的三分之一。



黑龍江還提出鵝產業振興行動計劃，進一步加強鵝毛省內就地加工轉化的能力，力爭鵝毛加工量達1萬噸以上，鵝絨產量1500噸以上，不斷向羽絨服裝、寢具等下游產業延伸，打造鵝毛加工全產業鏈。

