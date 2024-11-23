中國載人月球探測工程多項細節同時披露

中評社北京11月23日電／據央視新聞報導，第六屆載人航天學術大會21日—22日在深圳舉行，800多位來自載人航天和空間科學等領域的專家學者，互相交流各學科最新研究成果，中國載人月球探測工程登月階段任務多項細節同時披露。



據會議報告介紹，中國空間站已經安全可靠高效在軌運行1300余天，單個航天員最長累計太空飛行時間374天，單個乘組最長一次駐留時間192天，相關經驗為未來載人登月打下良好基礎。



中國載人航天工程總設計師周建平稱：“航天員要從著陸器出艙，要駕駛月球車在月球表面進行科學考察。而月球是一個六分之一的重力，這對我們航天員來說、對我們航天員的裝備來說都有新的挑戰。”



在發展載人月球探測技術的同時，依托長征十號運載火箭和夢舟載人飛船的研發平台，近地軌道載人天地往返技術也在同步發展當中，未來將為空間站提供更經濟、更強大的運輸能力。



周建平稱：“利用在載人月球探測的工程的研製中，同步發展近地的載人火箭、近地的回傳，比如說近地軌道的火箭，它用的就是登月火箭的一子級，二子級也差不多，當然發動機少一些，因為它的規模小一些。這是中國現在運載火箭裡面最好的一種可以重復使用的構型，它會引領我們運載火箭的技術上一個新的台階。”



據介紹，正在研發的新一代近地軌道運載火箭和載人飛船都將採用部分重復使用的設計理念，以大幅降低天地往返的運輸成本，同時具備更高的可靠性和安全性。