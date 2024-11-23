中評社北京11月23日電／網評：負責任傳媒絕不應公然美化罪犯



“35＋顛覆政權案”日前判刑，45名被告當中的“首要分子”戴耀廷被判囚10年，其餘被告判刑4年2個月至7年9個月不等。



“35＋顛覆政權案”本質上是一場有計劃、有組織、有預謀的顛覆政權行動，通過癱瘓立法會以達到顛覆奪權目的，這樣的行為怎可能如一些被告所說是基本法所容許？法庭的判決表明被告已經幹犯了香港國安法第二十二條“顛覆國家政權”罪，其行為是犯法，被告們都是戴罪之身，這是案件的核心事實。然而，一些媒體或因為自身的政治立場，或因為其他目的，對於“35＋顛覆政權案”報導立場極為偏頗，故意營造悲情，將違法行為說成是“爭取民主”，把險惡用心的罪犯美化為“英雄”，這是嚴重違反傳媒操守和道德。



傳媒有立場不足為奇，但在報導上必須客觀中立，在大是大非問題上需要緊守底線。香港是法治社會，法治就是香港的底線，犯法就是犯法，更何況是意圖顛覆政權，危害國家安全和香港安全的行為？負責任的傳媒怎能同情甚至視之作“英雄事跡”，對於煽動參與違法行為的罪犯，怎可能美化為“英雄”？這樣的傳媒操守何在、底線何在？



荒謬地營造罪犯“英雄人設”



法庭對於“35＋顛覆政權案”的判決，獨立專業，沒有因為外部勢力的干預施壓而退讓，裁決專業公正合理，充分彰顯香港法庭的司法獨立。案件審理長逾一百天，其間控方提供了大量的證據，而辯方亦有充足的機會辯護。整個聆訊過程公開、透明、公正，法庭最終的判決亦具有堅實的法理依據，定罪與量刑理由充分，充分體現出普通法的原則，既有力維護了國家安全，亦捍衛了香港的法治精神，真正體現香港的司法優勢。



固然，對於判決不同的人自然有不同看法，但令人側目的是，在報導“35＋顛覆政權案”時一些媒體卻立場先行，陰陽怪氣，這體現在對於案中被告和行為的偏頗報導上，例如在報導判決時故意用上市民“冒雨旁聽”，淚眼婆娑以至呼天搶地的照片，仿佛案中的被告是受到莫大的冤情，但其實這些主要是“反對派”支持者，並非什麼普通市民。



在報導的行文之間，一些傳媒更故意製造悲情，誇大判刑，強調法庭拒絕接納有關罪行“不會實現”而減刑，意指法庭判罰並沒有理據。法庭判決是重判或輕判各有看法，但法官在判詞中亦已經清楚列出量刑依據，一切有根有據，一些傳媒在報導時故意製造所謂“重判”的觀感，顯然是有意挑撥，居心不良。

