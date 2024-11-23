中評社北京11月23日電／網評：“特朗普2.0”對中國機遇大於挑戰



來源：大公報 作者：宋魯鄭



特朗普以贏下所有七個搖擺州的驚人戰果強勢回歸，各國震驚意外之餘無不準備應對之道，評估可能的風險和機會，甚至韓國總統尹錫悅時隔八年之後不得不再拾起高爾夫球杆勤練球技。至於從中國的角度，特朗普當選仍然是機遇大於挑戰。



首先，特朗普第一次當選到現在改變了美國二十一世紀以來的政治周期。即美國政策的連續性從過去八年縮短為四年。考慮到美國政治極端化的現實，每一次政黨輪替都是內政外交人事的大逆轉和大翻盤，國家頻繁的高強度南轅北轍的折騰。對外，嚴重損害了美國的信譽和可信度。對內，嚴重損害了其發展。過去，還可以認為美國的政黨輪替是糾錯功能的一種體現，但現在雙方基本都對對方是全盤否定式的改變。以外交為例。民主黨執政就重視價值觀和盟友，並費盡心血和代價構建各種圍堵對手的聯盟。特朗普則將其完全廢除，退群毀約，上一任政府的經濟資源和信用投入完全打了水漂。這種四年就一次的國家宏觀政策和方向的折騰對美國的損害是全方位的。



其次，今天的特朗普不管多麼受民眾支持，但客觀事實卻是他的第一個任期內，中國和美國的經濟差距在縮小。反倒是在拜登時期，中美差距重新在擴大。2017年特朗普執政第一年，中國經濟總量是美國的62%，2020年也就是特朗普執政最後一年，上升到68.9%。由於其政策後果的慣性，2021年拜登執政第一年仍然明顯上升，達到前所未有的高點75.5%，但到2023年回落至65%。



美在亞洲安保機制將名存實亡



現在特朗普回歸，重蹈覆轍的概率很大。僅就他公開的政策來看，對外加關稅、對內減稅、大規模驅逐移民、製造業回流，這都會推升物價。民主黨敗選的主要經濟原因就是高物價。根據美國農業部可查的最新數據，2018年無證農場的工人數量為41%。考慮到拜登執政四年大量非法移民湧入，這個比例更高。所以大規模驅逐非法移民的經濟後果是工人短缺，勞動力成本大幅上升。美國移民委員會的數據則是14%的建築業將失去四分之一的工人。



第三，從大國博弈的角度，美國在歐洲和亞洲建立的針對中國的同盟體系都將會停擺，這些盟友還不得不轉向中國。特朗普奉行單邊主義，向來喜歡單打獨鬥，對盟友既不信任也拒絕合作，更把盟友當作榨取美國利益的對象。比如韓國現在承擔的美軍駐軍費用為10億美元，特朗普競選時聲稱要提高到100億美元。在貿易上對韓國也毫不手軟。但韓國是美日韓東亞安全體系的重要一環，這樣的做法必然危及美國在東亞的安全保障機制。像AUKUS、四方安全對話以及印太經濟框架（IPEF）都將名存實亡。

